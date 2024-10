Por que cachê de A Fazenda é bem superior ao do BBB; compare valores

Campeã do BBB 21, Juliette revelou que recebeu um salário mínimo para participar do reality show. Oficialmente, a TV Globo não comenta qual valor paga aos participantes que assinam contrato para ficarem confinados no programa.

Desde 2020, a Globo passou a incluir famosos no reality, e o cachê das celebridades é bem maior em relação ao que recebem os anônimos. Quando comparado com o valor pago por A Fazenda (RecordTV) aos seus participantes, que no caso são todos famosos, o reality rural oferta cachê maior que aquele pago pela Globo, até mesmo em comparação aos membros do time Camarote. A Record também não divulga oficialmente o cachê que oferta aos peões.

Compare os valores

Juliette contou que recebeu um salário mínimo quando entrou no BBB 21. Na época, esse valor seria equivalente a R$ 1.100. Splash descobriu que, na verdade, os participantes Pipoca assinam contrato em que topam receber um salário mínimo por seis meses e R$ 500 por cada semana no jogo. Ou seja, quanto mais tempo você ficar confinado, maior será o valor recebido ao final por tempo de participação, fora prêmios conquistados em dinâmicas do jogo e o valor pago ao top três.

Cachê pago pela Globo aos famosos por assinatura de contrato e tempo de participação é bem superior. Em 2022, por exemplo, a Globo estipulou valor único de R$ 30 mil para os Camarote.

Nenhum dos participantes, celebridade ou anônimo, recebe por merchandising. Toda a receita vai para a Globo.

Deolane Bezerra em A Fazenda 2022 Imagem: Reprodução/Playplus

Em A Fazenda, o cachê médio pago aos participantes é de R$ 60 mil. Esse valor, entretanto, muda de acordo com o nível de fama de cada peão.

Gabi Prado, que esteve no elenco de A Fazenda 10 (2018), revelou que recebeu R$ 60 mil para entrar no programa. Deolane Bezerra, que participou de A Fazenda 14 (2022), faturou R$ 80 mil de cachê — a advogada precisou devolver o valor porque desistiu da competição.

Além do cachê bem mais vantajoso, A Fazenda também paga R$ 2 mil por participante a cada ação publicitária dentro do programa.

Participantes faturam com imagem

Gil do Vigor conseguiu se manter em evidência no pós-BBB Imagem: Araujo/Agnews

Participar do BBB ou A Fazenda é um trampolim para faturar com a própria imagem. Apesar do prêmio milionário pago ao vencedor de cada reality, a galinha dos ovos de ouro pode ser construir uma imagem positiva perante o público para o pós-reality.

Juliette e Gil do Vigor, ambos do BBB 21, são bons exemplos. A primeira já saiu milionária por ter sido campeã, mas a projeção conquistada no reality catapultou sua carreira como cantora e a tornou um fenômeno publicitário. Gil também soube valorizar seu nome e, ainda hoje, é um querido do mercado publicitário, construiu uma fortuna e mantém contrato com a Globo, com status de celebridade na emissora.