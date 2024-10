MrBeast e estrelas do TikTok estão no Top 10 de influencers do mundo; veja

A revista Forbes divulgou nesta segunda-feira (28) uma lista com os maiores influenciadores digitais do mundo.

O que aconteceu

O ranking considera o faturamento, o engajamento nas redes, o número de seguidores e negócios movidos pelos influenciadores. O youtuber MrBeast, as irmãs D'Amelio e os gêmeos Stokes, do TikTok, entraram no Top 10.

Os 50 maiores influenciadores do mundo faturaram cerca de 720 milhões de dólares no ano passado, algo em torno de R$ 4 bilhões. Nenhum brasileiro entrou pra lista, enquanto a maior parte dos citados é dos Estados Unidos.

Veja o Top 10 maiores influenciadores do mundo

1º MrBeast

MrBeast é dono do canal de YouTube com mais inscritos no mundo todo Imagem: Reprodução/Instagram

O youtuber tem 503 milhões de seguidores, 2,38% de engajamento e um faturamento estimado de US$ 85 milhões (cerca de R$ 485 milhões). Ele é dono do canal com o maior número de inscritos no YouTube, com mais de 320 milhões.

2º Dhar Mann

Dhar Mann conquistou o 2º lugar entre os maiores influenciadores do mundo Imagem: Reprodução/Instagram

O influenciador tem 120 milhões de seguidores, 0,33% de engajamento e um faturamento de US$ 45 milhões (cerca de R$ 257 milhões). Filho de imigrantes indianos, ele produz curta-metragens, conteúdos sobre racismo, desigualdade, bullying, e registros com sua família.

3º Matt Rife

Matt Rife é humorista e já fez 2 especiais de comédia para a Netflix Imagem: Divulgação/Netflix

O humorista tem 30 milhões de seguidores, um engajamento de 3% e um faturamento estimado de US$ 50 milhões (cerca de R$ 285 milhões). Ele viralizou no TikTok em 2022 e desde então já gravou dois especiais de stand-up para a Netflix.

4º Charli D'Amelio

Charli D'Amelio está entre as tiktokers mais seguidas do mundo Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora tem 213 milhões de seguidores, um engajamento de 0,27% e faturamento de US$ 23,5 milhões (cerca de R$ 134 milhões). Aos 20 anos, ela e sua irmã, Dixie, se tornaram estrelas do TikTok com as famosas dancinhas.

5º Alex e Alan Stokes

Alan e Alex, os irmãos Stokes, estão entre os maiores influencers do mundo Imagem: Reprodução/YouTube

Os irmãos gêmeos têm 113 milhões de seguidores, 3,09% de engajamento e um faturamento de US$ 20 milhões (cerca de R$ 114 milhões). Eles ganharam fama no YouTube com vídeos de desafios, trollagens e pegadinhas.

6º Dixie D'Amelio

Dixie D'Amelio é irmã de Charli e uma das maiores estrelas do TikTok Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora tem 87 milhões de seguidores, um engajamento de 1,88% e um faturamento estimado em US$ 14,6 milhões (cerca de R$ 83 milhões). Irmã mais velha de Charli, ela também ficou famosa com as dancinhas no TikTok, além de sua aproximação com o ramo da moda e da música.

7º Mark Rober

Mark Rober é ex-engenheiro da Nasa e tornou-se um dos maiores influencers do mundo Imagem: Reprodução/Instagram

O youtuber e ex-engenheiro da Nasa tem 61 milhões de seguidores, 2,09% de engajamento e um faturamento de US$ 25 milhões (cerca de R$ 143 milhões). Ele ganhou fama com seus conteúdos sobre ciência, tecnologia e vídeo no estilo DIY (faça você mesmo).

8º Alex Cooper

Alex Cooper é apresentadora do podcast Call Her Daddy Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora tem 5,7 milhões de seguidores, 6,5% de engajamento e um faturamento estimado em US$ 22 milhões (cerca de R$ 125,6 milhões). Ela amplificou sua fama como apresentadora do podcast Call Her Daddy, no qual recebe celebridades para falar sobre sexo, relacionamentos e comportamento.

9º Rhett & Link

Rhett & Link ganharam fama ao divulgar vídeos de humor Imagem: Divulgação

Os dois influenciadores têm 14 milhões de seguidores, 0,25% de engajamento e faturamento estimado em US$ 36 milhões (cerca de R$ 205,5 milhões). Eles ganharam popularidade produzindo esquetes de humor no YouTube.

10º Khaby Lame

O senegalês Khaby Lame é a pessoa do mundo mais seguida do TikTok, mesmo sem dizer uma palavra Imagem: Reprodução/ Instagram @khaby00

O influenciador tem 255 milhões de seguidores, 0,25% de engajamento e faturamento estimado em US$ 20 milhões (cerca de R$ 114 milhões). Ele é o tiktoker mais seguido do mundo, com 163 milhões na rede social. Sem precisar falar nada, Khaby viralizou no mundo todo com seus vídeos de comédia em que reage a outros vídeos com caras e bocas engraçadas.