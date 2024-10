Kanye West compra casa de quase R$ 200 milhões em Beverly Hills

Kanye West, 47, compra propriedade avaliada em US$ 35 milhões (quase R$ 200 milhões na cotação atual) em Beverly Hills.

O que aconteceu

O cantor comprou a casa espaçosa após vender seu imóvel em Malibu. Conforme o TMZ, a propriedade conta com mais de 6 mil metros quadrados.

Em um terreno de 7 acres, a nova moradia do famoso conta com 11 quartos e 18 banheiros. Além disso, tem cascatas, piscinas, um mirante e uma quadra de tênis.

De acordo com o site, Kanye West teria conseguido um bom negócio na compra da propriedade. Isso porque o cofundador da Honey, George Ruan, teria pago US$ 44 milhões (mais de R$ 251 milhões) em uma casa no mesmo bairro na semana passada.