Gizelly causa 'vergonha alheia' por cantada a peão: 'Direto para o gol'

Gizelly brincou com Sidney na tarde desta terça-feira (29) em A Fazenda 16 (Record) e acabou gerando um momento cômico entre os peões.

O que aconteceu

Na área externa, os peões do "grupinho" —agora composto também por Gizelly e Flora— falaram sobre suas primeiras experiências amorosas. Babi, por exemplo, contou que gostava de "meninos feios" na escola.

Sidney também falou sobre relacionamentos e Gizelly questionou como "um homem desse tamanho não arrumou ninguém".

O peão respondeu que está "se amando e cuidando de si" no momento.

Foi então que Gizelly "deu uma cantada" em Sidney, perguntando se ele "não queria ajuda": "Cê não quer ajuda não?"

Os demais peões caíram no riso, e Babi chegou a se esconder atrás de uma almofada, com vergonha. "Vou ali e já volto", disse. "Não, não sou eu não, do Brasil, entendeu", retrucou Gizelly.

Sidney entrou na brincadeira, mas Gizelly insistiu que não estava falando de si mesma. "Essa foi muito rápida", disse Zé Love. "Essa é centro-avante mesmo, manda direto pra cara do gol."

Gizelly disse que estava falando para as mulheres brasileiras. "Eu tô falando pro Brasil, tipo alguma mulher do Brasil querer ajudar a cuidar, passar um talquinho, dar um banho…", disse. "Ajudas sempre são bem-vindas, bem intencionadas", respondeu Sidney.

