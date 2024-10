Chico Barney 'profetiza' expulsão em 'A Fazenda': 'E será em novembro'

Após a desistência de Fernanda e MC Zaac, ocorrida no início desta semana, o colunista Chico Barney citou o clima tenso e previu a expulsão de um dos participantes em A Fazenda, da Record, durante o Central Splash, do UOL, nesta terça-feira (29).

Chico acredita que brigas envolvendo familiares podem antecipar a eliminação de algum dos participantes.

Então, eu acho que a tendência natural é ter uma ruptura da Constituição de 'A Fazenda', e eu aposto aqui com a senhora. Teremos expulsão em 2024 em A Fazenda. Teremos expulsão... E será ainda em novembro. Será, eu acho que será ainda em novembro. Está tenso o negócio.

Chico Barney

Bárbara Saryne concordou com a afirmação do colunista. "No ritmo que está, tá impossível, né? Porque toda treta é no limite. Basta um deixar de segurar alguém ali que vai ter a expulsão. Isso é certo. O clima está pesado na casa", acrescentou.

Fernanda e Zaac desistiram após briga

A confusão começou no último sábado (26), com uma discussão entre Zé Love e Luana Targino. A briga começou porque o jogador de futebol demorou para sair do banheiro, o que irritou a modelo. Ao deixar o banheiro, Zé ironizou Targino. Houve bate-boca, com a troca de xingamentos.

Após o desentendimento, uma gritaria e a confusão passou a envolver outros peões. Love, aos gritos, acusou os colegas de usarem o nome de seu filho para atacá-lo. Yuri Bonotto acusou o futebolista de ser "machista" por gritar com Targino.

"Quem está falando do seu filho? Vai ficar gritando com ela? Machista do c*ralho", berrou Yuri. Zé retrucou: "Machista é você, não gritei com ela, você estava lá?" e partiu para cima.

Peões correram até a dupla para apartar a briga. No meio da confusão, Yuri afirmou que foi empurrado por Love. Também em meio a toda essa treta, Fernanda Campos acusou Sacha Bali de agressão. A influenciadora afirma que foi empurrada pelo ator, enquanto tentava separar a briga de Zé e Yuri.

A Fazenda 2024: Sacha e Luana se reúnem no quarto após desistência de adversários Imagem: Reprodução/PLayplus

Os participantes da atração queriam a expulsão de Sacha, mas a produção do reality negou, segundo eles, não houve agressão. Essa decisão da direção teria irritado Fernanda e Zaac, que na tarde deste domingo decidiram deixar o programa. As câmeras de A Fazenda 16 chegaram a ficar fora do ar por mais de uma hora. Quando as imagens retornaram, foi para anunciar a saída de Fernanda e Zaac.

Outros peões caíram no choro, enquanto Zé Love xingou Sacha. "Você conseguiu seu desgraçado, você conseguiu! A sua hora vai chegar seu desgraçado! A hora de vocês vai chegar, seus filhos da p*", berrou o ex-jogador.

