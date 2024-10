Você se lembra? 4 personagens importantes morrem no final de 'Alma Gêmea'

Está previsto para que 'Alma Gêmea' termine no final de novembro no Vale a Pena Ver de Novo. A novela escrita por Walcyr Carrasco em 2003 não está decepcionando na audiência, assim como aconteceu como algumas de suas antecessoras, e deve se destacar ainda mais neste último mês nas tardes da emissora.

Na reta final, quatro personagens importantes morrem e movimentam bastante a história. Confira a seguir quem vai partir desta para a melhor na novela de época.

Quem morre em Alma Gêmea?

A primeira a morrer é Débora, papel de Ana Lúcia Torre. A mãe de Cristina (Flávia Alessandra) toma por engano um veneno que ela mesma prepara para Rafael (Eduardo Moscovis) com a ajuda de uma bruxa. Seu intuito era matar o genro para ficar com sua herança, mas o plano de fato não dá certo e ela morre envenenada na frente de todos.

Rafael também morre no fim da trama. O protagonista leva um tiro de Cristina, que perde a cabeça e sequestra Serena (Priscila Fantin). Ao ameaçar a indígena com uma arma, Rafael a defende e quando a vilã atira entra na frente da amada, sendo alvejado fatalmente.

Ao ver seu grande amor morrendo em seus braços, Serena tem um ataque fulminante do coração. Lembrando que o problema coronário da mocinha já era conhecido. Qualquer emoção mais forte pela qual ela passasse seria um grande risco.

Cristina não escapa de um fim trágico. Após matar Rafael e ver sua rival cair morta, a grande vilã da história tenta capturar as joias que pertenciam a Luna (Liliana de Castro), mas é surpreendida por um incêndio no casarão. Presa em meio ao fogo, ela fica cara a cara com o demônio e acaba sendo sugada por ele em cenas de tirar o fôlego.