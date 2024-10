'Mania de Você': Mavi acaba em emboscada após instalar câmeras em convento

Nos próximos capítulos de "Mania de Você", Mavi (Chay Suede) cairá em emboscada após instalar câmeras de monitoramento nos cômodos do convento em que Mércia (Adriana Esteves) foi criada.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Seguindo os rastros do passado de sua mãe, Mavi desejará ter mais informações sobre o lugar em que ela foi criada. Inicialmente, o personagem fingirá ser um jornalista para perguntar sobre Mércia e Molina (Rodrigo Lombardi).

Em outro momento, o vilão retornará ao local dizendo ser do Corpo de Bombeiros. Com a mentira na ponta da língua, o rapaz dirá que precisa inspecionar o convento após receber uma denúncia. "Um vizinho acionou a gente por causa de um possível escapamento de gás e eu preciso verificar se o vazamento tá vindo daqui", explicará.

Já na parte de dentro, ele seguirá para o quarto da Irmã Mércia (Jussara Freire), onde instalará uma câmera-espiã. Em busca de confirmar a identidade do comparsa de sua mãe, ele torcerá para que a escuta lhe entregue grandes segredos.

Porém, Mavi será flagrado pela religiosa, que o trancará no local. Sem saber quais são as intenções do vilão, Irmã Mércia ligará para Mércia, que fará questão de ir até o convento de forma imediata.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.