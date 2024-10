Aprenda com animes: cinco produções que vão te ajudar no Enem

Ver anime é muito bom, e melhor ainda quando a série te ajuda a fixar matérias para as provas que vêm aí! Claro que nada vai substituir um estudo dedicado, mas quem disse que animes não podem trazer elementos educativos para ajudar em vestibulares ou mesmo para estimular a busca por mais conhecimento?

Splash reuniu aqui alguns animes que mostram como as ciências rendem também entretenimento animado.

"Dr. Stone"

Após um evento misterioso, a humanidade inteira entrou em estado de petrificação. Milhares de anos se passam e uma pessoa desperta, o adolescente cientista Senku Ishigami. Não há mais rastros da raça humana e a natureza ocupou tudo, então, agora, Senku decide usar seu conhecimento científico para despetrificar os humanos e trazer todos de volta à modernidade.

Por trás dessa premissa absurda, o anime "Dr. Stone" consegue narrar a trajetória da humanidade da idade da pedra até hoje. Senku ensina noções básicas de ciências, detalha o funcionamento de máquinas e ainda sobra tempo para mostrar a importância de todas as áreas do saber. Senku sozinho não consegue avançar cientificamente a humanidade, precisando de especialistas de áreas como matemática, artesanato, culinária, jornalismo e muito mais. Ou seja, é um anime tão multidisciplinar quanto o Enem!

E o melhor? Tudo isso sendo uma deliciosa aventura cheia de humor, batalhas empolgantes (vide a "stone wars") e reviravoltas de tirar o fôlego. "Dr. Stone" está prestes a chegar em sua temporada final e pode ser visto na Crunchyroll e Netflix. Caso queira conferir sem compromisso, colocamos ali em cima o primeiro episódio completo no YouTube.

"Orbe: Sobre o Movimento da Terra"

Como pode um anime sobre astronomia ser tão fantástico? Em "Orbe: Sobre os Movimentos da Terra" começamos a trama na Europa medieval, uma época na qual a igreja tinha bastante poder e coibia qualquer pessoa que pensasse diferente. É quando conhecemos Rafal, uma criança bem inteligente que conhece um pesquisador perseguido e se encanta com a teoria de que a Terra não está no centro do mundo, e, sim, o Sol.

Com muito suspense, drama e personagens fictícios, "Orbe: Sobre os Movimentos da Terra" apresenta uma abordagem dupla. Além de mostrar noções de astronomia e explicar de onde vieram ideias que hoje já são consideradas a verdade absoluta, a obra dá umas noções de história ao mostrar como era a perseguição ao pensamento científico durante a Idade Média, mesmo sem especificar uma região.

Não se engane com a "animação simples" de "Orbe", porque a força está no drama e no roteiro. A história se desenvolve de forma surpreendente e você fica com o coração palpitando mesmo enquanto os personagens falam sobre heliocentrismo. "Orbe: Sobre o Movimento da Terra" está sendo lançado semanalmente no Brasil pela Netflix, no momento apenas com legenda.

"Heaven's Design Team"

Deus criou a Terra, mas estava sem paciência para criar os animais que viveriam lá. Por isso ele acionou uma equipe de design de produto cujo objetivo é criar animais de acordo com os briefings passados por esse cliente tão atípico. A cada episódio veremos os personagens da equipe de design de Deus tentando criar animais que atendam não só às exigências do cliente como também funcionem em harmonia com os outros já criados.

É fascinante como uma série de comédia consegue oferecer um conteúdo tão interessante do ponto de vista biológico. Através de diálogos super engraçados e situações absurdas esse anime consegue apresentar conceitos básicos de evolução, biologia animal e de natureza, um deleite para estudantes (ou para fãs do canal Animal Planet).

Como se já não entregasse esse conteúdo educacional, o anime ainda brinca com o mercado de trabalho de design que é sempre refém de demandas irreais e prazos apertados para apresentar um produto. "Heaven's Design Team" está completo no catálogo da Crunchyroll, apenas com legenda.

"Cells At Work!"

Esse anime é ambientado... dentro de você que está lendo esta matéria. Temos 37 trilhões de células no nosso corpo, e "Cells at Work!" vai mostrar através de representações antropomórficas dos Glóbulos Vermelhos e Brancos como funciona nosso organismo.

Com muito empenho conseguiram transformar um anime de comédia e batalha em algo bem educativo. Há um narrador sempre explicando o que está acontecendo e apresentando detalhes biológicos tal qual um professor.

Dos animes apresentados nesta lista, talvez "Cells at Work!" seja de fato o mais didático, além de ser um dos que melhor mescla uma narrativa atraente com conteúdo presente nos livros escolares. "Cells At Work!" está disponível no catálogo da Crunchyroll, apenas com legendas.

"Rosa de Versalhes"

Baseada em fatos reais (e alguns bem fantasiosos), a obra "Rosa de Versalhes" começa em 1770, quando Maria Antonieta entra para a família Bourbon. Para cuidar dela, foi escolhida a capitã Oscar, que desde pequena foi criada como um homem por sua família. E em meio à solidão da corte, Maria Antonieta conhece o nobre Hans Fersen e fica apaixonada.

A autora Ryoko Ikeda ambientou a obra "Rosa de Versalhes" no período da Revolução Francesa, um dos mais cobrados por provas e vestibulares. Embora a obra não seja necessariamente uma biografia da Maria Antonieta, a mangaká pegou muitas informações presentes na vida das figuras históricas da época.

Pode não servir para aprender sobre a Revolução Francesa, mas é uma obra que pode te fazer visualizar melhor o período histórico. Enquanto não chega o novo anime de "Rosa de Versalhes", o jeito é acompanhar pelo mangá que foi publicado no Brasil pela editora JBC.

