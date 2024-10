Galisteu esclarece suposta agressão de Sacha em A Fazenda: 'Nada aconteceu'

No programa ao vivo de segunda-feira (28), Adriane Galisteu esclareceu para o público de A Fazenda 16 (Record) sobre a acusação de agressão que alguns peões fizeram a Sacha.

O que aconteceu

Os dois grupos da casa se envolveram em uma treta generalizada na noite de sábado (26). Com isso, alguns peões acusaram Sacha de ter empurrado Fernanda.

A apresentadora exibiu o momento para o público e esclareceu. "Nada aconteceu, além de uma confusão generalizada entre os grupos."

Galisteu também conversou com os peões sobre o momento. "Do lado de cá, temos uma equipe de mais 400 pessoas rodando 24 horas por dia. A produção e a direção do programa avaliaram as imagens de forma criteirosa para intervir da melhor maneira."

A apresentadora ressaltou. "Se nenhuma atitude foi tomada, é porque não aconteceu nada que ferisse o regulamento. Nosso papel é fazer valer a regra do programa. Nenhuma regra foi infrigida. Estamos conversados?"

Mesmo com a palavra de Galisteu, alguns peões como Babi e Fernanda (que desistiu na sequência) continuaram afirmando que Sacha agrediu Fernanda e o provocaram.

Minutos depois, Zaac e Fernanda pediram para deixar o programa.

