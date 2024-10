Em Cancún, Thalita Zampirolli exibe corpo sarado ao usar fio-dental

Thalita Zampirolli, 35, está passando dias de folga em Cancún, no México.

O que aconteceu

A influenciadora chegou no local neste domingo (27). Nas redes sociais, ela publicou registros da viagem

No feed de seu Instagram, ela celebrou sua estadia na cidade. "Cheguei no paraíso. Gente, olha a cor desse mar. É a oitava vez que venho aqui para Cancún. E cada vez que venho, me apaixono cada vez mais por esse mar", disse ela, na legenda.

Nas imagens, a modelo aparece de biquíni fio-dental em meio ao mar cristalino, exibindo seu corpo malhado. "A gente começa a ser mais feliz quando enxerga a vida com gratidão!".