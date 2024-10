Investigado no Brasil, Gusttavo Lima ataca de DJ nos EUA com Andressa Suita

Gusttavo Lima fez um show com o projeto Buteco em Boston, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O cantor compartilhou detalhes de como foi o show. Em determinado momento da apresentação, Gusttavo se enrolou na bandeira do Brasil para cantar ao público.

Ele também atacou de DJ. No fim do show, descrito por ele como "after", Gusttavo se posicionou na frente de uma picape de DJ e tocou algumas músicas.

Para o momento, ele estava acompanhado de Andressa Suita. A mulher do cantor tomava uma taça de vinho enquanto o acompanhava. Gusttavo chegou a tocar enquanto abraçava a esposa.

Gusttavo teve sua prisão decretada e revogada recentemente.Ele foi alvo da Operação Integration, operação que investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais.