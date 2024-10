Fernanda Torres revela que teve de emagrecer para filme Ainda Estou Aqui

Fernanda Torres, 59, perdeu peso para viver Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles.

O que aconteceu

Em entrevista ao Fantástico (Globo), Fernanda contou que sua atuação exigiu muito fisicamente: "Eu achava que não tinha peso para perder, mas ela [Eunice] tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava."

Não consegui chegar no que a Eunice chegou de magreza na prisão, mas perdi de 8 a 10 quilos. Fernanda Torres

A atriz ainda ressaltou a força de Eunice: "É uma mulher que nunca quis se vitimizar em público, porque sentia que isso seria dizer para a ditadura que eles tinham vencido sobre ela. Por isso ela sorri nas fotografias. Por isso, talvez, ela nunca tenha contado aos filhos o que aconteceu."

O filme é visto pelo ponto de vista da mulher e da família. Raramente narramos questões políticas pelo lado da mulher e da família. Nesse filme, você percebe o quanto isso é político, o quanto o papel da mulher é um papel político. Fernanda Torres

Ainda Estou Aqui ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e o prêmio do público no Festival de Vancouver e no Festival de São Francisco. Fernanda Torres levou o prêmio de melhor atriz de filme internacional dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos e Canadá.

O filme é o representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar. A estreia é no dia 7 de novembro nos cinemas.