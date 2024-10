Emmanuelle não foi uma só: por onde andam as atrizes da franquia erótica?

A saga de Emmanuelle foi um dos grandes sucessos de audiência do Cine Band Privé na década de 1990 e início dos anos 2000. Agora, o mundo se despede de uma das principais atrizes que participou dessa história: Christine Boisson morreu por consequência de uma doença pulmonar, aos 68 anos, na última segunda (21).

A exibição de filmes adultos em TV aberta pelo canal da família Saad. O erótico Emmanuelle, que ganhou fama em 1974 com a atriz Sylvia Kristel, causou choque na população por ser um dos primeiros a apresentar cenas de sexo, masturbação e estupro.

Com o sucesso da franquia, Emmanuelle ganhou filmes para a televisão. Krista Allen ficou como a atriz mais reconhecida pelos brasileiros, mas nomes como Marcela Walerstein e Monique Gabrielle também atuaram na trama.

Saiba um pouco mais das atrizes:

Sylvia Kristel

A atriz Sylvia Kristel, em 2005 Imagem: AFP

Modelo e atriz holandesa, Sylvia apareceu em dez filmes como Emmanuelle, sendo o primeiro em 1974. Após "Adeus Emmanuelle" (1977), ela ficou 17 anos afastada do papel, mas voltou para a franquia em participação especial para uma série de filmes para a televisão e em "Emmanuelle 7".

Durante o "hiato", ela tentou se afastar da imagem de atriz de filmes "pornô soft". Ela passou a trabalhar com grandes nomes do cinema, mas sua imagem sensual passou a acompanhá-la e Sylvia se limitou a papéis menores ou em filmes ligeiramente libertinos.

A partir dos anos 1990, sua carreira perdeu intensidade em consequência de seus problemas com álcool e drogas. Ela confessou ter feito escolhas erradas nos anos 1980, atuando em filmes apenas para satisfazer seu vício de cocaína.

Nos anos 2000, ela continuou em produções menores e seu último trabalho foi no filme "Two Sunny Days" (2010). A atriz morreu em decorrência de um câncer no esôfago em 2012, aos 60 anos.

Marcela Walerstein

A atriz Marcela Walerstein Imagem: Reprodução

No retorno de Emmanuelle para a televisão na década de 1990, a venezuelana foi a responsável por viver a jovem protagonista enquanto Sylvia Kristel fazia a versão mais experiente.

A atriz, atualmente com 53 anos, protagonizou vários filmes. Entre eles estão "Para Sempre Emmanuelle", "A Vingança de Emmanuelle", "Em Veneza com Emmanuelle", "O Amor de Emmanuelle", "A Magia de Emmanuelle", "O Perfume de Emmanuelle" e "O Segredo de Emmanuelle".

A carreira como atriz não decolou e Marcela conseguiu papéis menores em produções espanholas e latinas. Não há muitas informações sobre a vida profissional da venezuelana nos últimos anos, mas um dos seus últimos filmes foi "Las llaves de la independencia" (2005).

Krista Allen

A atriz Krista Allen em "Significant Mother" Imagem: Reprodução

A Emmanuelle mais lembrada pelos saudosos do "Cine Band Privé" estrelou a saga erótica em oito filmes lançados em 1994. São eles "Emmanuelle - O Arremesso Final", "Emmanuelle - Fantasias Secretas", "Emmanuelle 7: The Meaning of Love", "Emmanuelle: Um Mundo de Desejo", "Emmanuelle: Uma Lição De Amor", "Emmanuelle: Rainha da Galáxia", "Emmanuelle: Primeiro Contato" e"Emmanuelle: A Hora do Sonho".

A chance de viver a famosa personagem deu espaço para a atriz —hoje com 53 anos— no cinema e em séries. Ela trabalhou com Jim Carrey em "O Mentiroso" (1997), foi Billie Reed em "Days of Our Lives", participou das séries "CSI: Investigação Criminal" e "S.O.S. Malibu", além de fazer pontas em "Friends", "Arquivo X" e "Smallville".

Ela conheceu George Clooney nas filmagens de "Confissões de Uma Mente Perigosa" (2002). Eles namoraram por dois anos. Krista ainda foi casada entre 2010 e 2011 com o cantor britânico Mams Taylor.

Entre os trabalhos mais recentes estão a série "Significant Mother", em que interpretava uma mãe que começava a namorar o melhor amigo do filho, e o filme "Eleven Eleven". Atualmente, ela está para figurar no terror "BITS", que mostra um game amaldiçoado que volta para aterrorizar um grupo de amigos.

Monique Gabrielle

A atriz Monique Gabrielle em cena de "A Última Festa de Solteiro" Imagem: Reprodução

Depois de ganhar fama por aparecer na capa da revista "Penthouse" em 1982, a modelo e atriz conseguiu pequenos papéis dentro da indústria pornográfica até protagonizar "Emmanuelle 5" (1987). No mesmo ano, ela fez o filme B de aventura "Deathstalker 2 - Duelo de Titãs" e continuou no mundo da ficção com "A Volta do Monstro do Pântano" (1989) e "Torre Do Medo".

Conseguindo papéis tímidos no cinema, Monique decidiu focar na indústria de entretenimento adulto e se aposentou oficialmente em 2002. Agora com 62 anos, ela é casada desde 2003 e é considerada um ícone cult do pornô nos Estados Unidos.

Com reportagem de junho de 2023.