Urach diz estar usando aplicativo de relacionamento e manda indireta ao ex

Andressa Urach, 37, contou que tomou uma nova decisão em sua vida pessoal.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (25), a modelo compartilhou em suas redes sociais, que começou a utilizar um novo aplicativo de relacionamento. Recentemente, a influenciadora passou término recente com, o também ator pornô, Lucas Matheus Ferraz,25.

De acordo com Urach, ela busca apenas conhecer novas pessoas. "A maior parte das pessoas não é aqui do Brasil, então tu faz amizades com pessoas do mundo inteiro. Fiz amigos em Dubai, Nova York, Miami, Grécia, pessoas de qualidade, a gente não está falando de pobre. A gente está falando de pessoas de alto nível, que a conversa é diferente, os assuntos são diferentes e é esse tipo de amizade que eu queria na minha vida, sabe? Alguém do meu nível ou acima de mim, porque gente abaixo já estou cansada".

Ela ainda aproveitou alfinetar o ex-namorado Lucas Ferraz. "Cansei de sustentar macho, eu não mereço isso. O dia que eu for me relacionar com alguém, vai ter que ser alguém que tenha pelo menos o mesmo padrão que eu ou acima de mim".

Ainda se referindo com a briga que teve com o ex, ela continuou mandando indiretas. "Se você ajuda, você é maravilhosa, agora se você para de ajudar, você não presta. As pessoas acham que você tem obrigação de ajudar elas, só porque são pobres. Só que quem dá a periquita sou eu, né? É muito fácil me julgar".

A criadora de conteúdo adulto seguiu desabafando sobre a situação. "É muito fácil me julgar, falar mal de mim, mas quando é para me pedir dinheiro eu presto, né? Aí vem amigo, familiares, aparece um monte de amigo (...) é você não ajudar que você é ruim, mas agora eu aprendi com esses golpes da vida. Eu fui babaca, não vou mais ser uma babaca, tá? Não sou banco, me conhece, não me pede dinheiro".