Por que será que Zé Love se perdeu no jogo? Chico e Bárbara analisam

No Central Splash desta sexta-feira (25), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a estratégia de Zé Love de insistir no embate com Sacha. Mesmo quando não estão discutindo, o ex-jogador fala sobre o rival com frequência.

"Eu acho muito ruim essa estratégia de falar o tempo inteiro de Sacha, dá um palco", avalia Saryne. "Ele começou tão bem, estrategicamente falando, com uma visão de reality show, por ter acompanhado com afinco o BBB 20. Parei para pensa ontem: 'por que será que o Zé Love se perdeu nesse caminho? Por que ele começou a dar tanto palco pro Sacha?'."

A comentarista encontrou a resposta para o comportamento do peão fazendo um paralelo com o BBB 20. Na edição, o público começou a apoiando as Fadas Sensatas, mas quando o grupo rival se torna minoria na casa, sobrando Babu e Prior, eles crescem no gosto dos espectadores pela perseguição, irem sempre para a roça. "Mas mesmo assim, o Prior não venceu", lembra.

Nessa comparação, pensei se o Zé Love não entenda que dessa vez ele está no grupo das Fadas Sensatas, que era o 1º favorito, teve uma virada, o Sacha começa a crescer, mas não vai vencer. Vai ser tipo um Prior.

Bárbara continua e diz que na casa tanto Love quanto Gizelly já compararam Sacha com a trajetória de Prior e de Babu, que foi para dez paredões e acabou eliminada da mesma forma. "Acho que eles olham para o Sacha como se ele fosse um Prior, machista, escroto e que não vai vencer. Ganhou uma parte de uma torcida, mas o lado das Fadas Sensatas é o deles. Acho que ele quis trocar de lado."

Chico responde que na época do BBB 20, o ex-jogador acompanhou de perto a edição e era fã dos meninos. "Acho que Love está tentando montar o grupo dos 'escrotos sensatos', que é essa fusão da galera que gosta de briga, vai para cima, mas que fica com aquilo 'saúde mental', 'machista', 'passou dos limites'. É o único lugar onde pode dar certo os escrotos sensatos é em A Fazenda."

A dupla repercute uma conversa na casa em que a própria Gizelly comparou a volta de Sacha com os muitos retornos de Babu. "A gente conseguiu entender o que eles estão achando. 'Se Prior e Babu cresceram tanto, voltaram tanto e não levaram o jogo, o Sacha está no mesmo caminho, nós estamos do lado certo, a maioria do público tá com a gente e ele vai crescer até certo ponto, não vai ganhar', acho que a teoria é essa", analisa Bárbara.

