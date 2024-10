Irmã de ex-ator mirim pede compaixão após assassinato: 'Honesto e discreto'

Maria Carol Rebello, irmã do ator João Rebello Fernandes, publicou um vídeo no Instagram pedindo compaixão e respeito à dor da família após o assassinato do ator.

O que aconteceu

No vídeo, Maria Carol pede que as pessoas parem de espalhar informações falsas sobre o caso. Ela enfatiza que a família ainda não sabe os detalhes do crime.

Ela destaca também que a Polícia Civil da Bahia está investigando as circustâncias do assassinato e que a família está cooperando com as autoridades, prestando depoimentos e fornecendo todas as informações necessárias.

Por favor, gente, para de falar o que vocês não sabem, parem de falar as coisas que vocês não sabem. O meu irmão era um homem de luz, ele era um cara honesto, ele era um cara discreto. Por favor, respeitem a nossa dor, é tudo o que eu posso falar agora. Maria Carol

O crime

João Rebello Fernandes, ex-ator mirim e sobrinho de Jorge Fernando é assassinado na Bahia Imagem: Reprodução/Instagram

João Rebello Fernandes, ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando, foi assassinado aos 45 anos na noite desta quinta-feira (24) em Trancoso, na Bahia.

Segundo testemunhas, ele foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro, sendo atingido por vários disparos nas proximidades da Praça da Independência.

Caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial. A polícia informou que realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.

João Rebello atuou em algumas produções da Globo. Ele esteve presente em novelas como "Cambalacho" (1986), "Bebê a Bordo" (1989), "Deus nos Acuda" (1992) e "Vamp" (1991).

Afastado da televisão desde então, João fez uma participação especial em "Divertics" (Globo), em 2013. Nos últimos anos, ele trabalhava como DJ e produtor.

Ex-astro mirim era filho da atriz e diretora Maria Rebello. Em setembro, por meio das redes sociais, ela contou que os filhos, João e Maria Carol, estavam morando na Bahia. "Meus amores, meus filhotes foram morar na Baêa. Eu aqui morrendo de saudades", escreveu.