Fernanda alerta aliados sobre Vanessa: 'Nunca mais vou ser besta'

Fernanda chamou Babi e Zaac para fazer um alerta sobre Vanessa, ao ver a reação da peoa depois da 5ª roça de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Fernanda compara Júlia e Vanessa terem sido falsas com ela e Babi. A ex-Panicat responde: "É, mas a Nêssa a gente perdoou, a Júlia nunca quis".

A criadora de conteúdo adulto diz que a Vanessa usou todos de seu grupo para pedir votos para ela ficar. "Todo mundo percebeu que ela tava usando a gente. Ela vai sempre usar o que for melhor para ela." Fer chama Zaac para a conversa.

"Não quero mais falar sobre isso, cada um tem sua opinião", responde o MC. Ele responde as peoas se acha que Vanessa está de novo fazendo jogo duplo: "Não sei o que eu acho, nem to reparando mais nela, ela faz o que quiser, to nem ai".

"Você viu que ela entrou aqui comemorando que Júlia foi embora?! Não nem porque o Fernando voltou, cara. Falei na cara dela: 'nossa'", diz Fernanda. "Entrou aqui gritando, comemorando que a Júlia foi embora. Não sou besta mais, nunca mais vou ser besta. Ela é esperta."

Fernanda o tempo todo tentando arranjar problema com a Vanessa. Qual o problema de ela comemorar a eliminação de alguém que, desde o início, achava que sairia nessa roça? A Júlia votou nela e a expôs no ao vivo várias vezes. A Van ficou feliz pela volta do Fer, mas também… pic.twitter.com/vOyu9zmIrR -- Vanessa Carvalho 👑 (@vacarvalhos) October 25, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 162790 votos 36,30% Fernando 25,77% Júlia 37,94% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 162790 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso