Dr. Sacha, cadeirada e latas escondidas: Confira o que rolou em A Fazenda

A 5ª semana de A Fazenda (Record) foi intensa para os moradores de Itapecerica da Serra. Luana rompeu com as aliadas e protagonizou grandes discussões, com direito a uma cadeirada no chão.Reunimos tudo o que rolou nesta rodada de A Fazenda, veja:

'Dr. Sacha deu um laudo'

Em uma dinâmica de apontamentos no Hora do Faro, Sacha apontou que Zé Love tinha "baixa capacidade cognitiva" e que Sidney estava tendo "alucinações e precisavam chamar um psiquiatra".

Na segunda-feira (21), uma discussão começou entre Gizelly e Sacha, depois que o ator reclamou que foi puxado para a baia pela peoa. Eles se acusaram de não gostar de fazer os tratos dos animais. A briga cresceu com a entrada de Love, Zaac e Sidney que tiraram satisfação pelos comentários do ator no Faro.

"Dr. Sacha me deu um laudo", disparou Sidney. Sacha saiu andando da discussão e foi perseguido pela sede pelo ex-global, que o chamava de "covarde" e "rato".



Punição de Vanessa e Babi

Conversando na casinha da árvore na segunda-feira (21) a noite, a dupla levou uma punição pois cobriu o microfone para contar um relato de fora da casa. As peoas decidiram não contar para ninguém que foram as responsáveis pelo ocorrido.

No dia seguinte, enquanto diferentes discussões despontaram pela casa, os peões cobraram que alguém assumisse que tinha cometido a punição. Babi ficou nervosa com a pressão e cogitou com Vanessa assumir a culpa sozinha, visto que a amiga estava na mira da casa. Por fim, todos os confinados descobriram que as duas eram culpadas pela punição.

Vanessa aceitar que Babi assumisse a culpa sozinha revoltou os peões. Zé Love ficou irritado e aconselhou a ex-Panicat: "Não se joga na bala sozinha". Flor disse querer romper com a ex-Casamento às Cegas: "Não quero mais dormir com ela".



Leite condensado e cadeirada

Na terça-feira (22), Fernando encontrou uma lata de leite condensado vazia escondida na dispensa e Albert percebeu o sumiço de algumas latas do doce. A dupla cobrou os colegas pelo ocorrido. Alguns colegas apontaram que Luana havia escondido duas latas para fazer sobremesa. Pressionada, a peoa devolveu os ingredientes.

Com as latas em mãos, Fernando descobriu que elas estavam guardas há semanas com Luana. Ele se enfureceu com o ocorrido e cobrou a amiga, a acusando de ter começado com o hábito de esconder leite condensado.

A discussão cresceu e Luana pegou uma cadeira e tacou no chão. Fernando a desafiou a agredi-lo e a cuspir nele, o que ela fez em Gilsão semanas atrás. "Você não sabem de onde vim e nem conheço", ameaçou a peoa.

Após a discussão, a empresária cogitou colocar coco nas roupas do peão, mas desistiu da ideia.

Poder da baia

O Poder de Fogo conseguiu bagunçar a roça da semana. Yuri indicou seu principal rival no jogo, Gilsão. O grupinho de Zé Love focou em Júlia, que recebeu 11 votos.

O Poder de Fogo que estava com Gui e foi dado para Luana, remexeu o jogo: ela deveria pegar um peão da baia e um do restante, para ser puxado. Júlia então puxou Fernando, que não estava na baia. Luana completou o quarteto na berlinda, sobrando no Resta Um.

Luana expõe aliadas

Na dinâmica do Resta Um, Camila foi a última e precisou escolher entre Gizelly e Luana, e optou pela ex-BBB. A escolha magoou a aliada, que expôs o jogo das ex-amigas para todos da casa. "Para mim vocês são falsas. Nunca me senti incluída com vocês", disparou a empresária.

Luana se aproximou do grupo de Sacha, Gui e Yuri.

Fazendeiro Gilsão

O fenômeno mais uma vez se repetiu: Gilsão, indicado pelo ex-fazendeiro Yuri, ganhou a prova e conquistou o chapéu. Nesta 16ª edição, todos os fazendeiros foram indicações do líder anterior.

Ao receber o chapéu do adversário, um ritual do programa, o personal trainner impediu o movimento, e pediu que Flor fizesse a honra, para 'representar sua mãe'.

Eliminação de Júlia

Na quinta-feira (24) Júlia foi a 5ª eliminada de A Fazenda, com 22,15% dos votos. A saída da peoa gerou uma movimentação entre os peões. Ao voltar da roça, Luana consagrou sua entrada no grupo de Sacha, Yuri e Gui.

Já Camila, Gizelly e Flora, se aproximaram do grupo de Love e somar votos com os peões. O retorno de Luana fez os peões do grupinho especularem sobre o favoritismo de Sacha com o público e montarem uma estratégia para a 6ª roça.

A Fazenda 2024 - enquete UOL quem é o mais odiado após eliminação de Júlia? Resultado parcial Total de 785 votos 0,38% Albert Bressan 0,51% Babi Muniz 0,76% Camila Moura 0,38% Fernanda Campos 4,20% Fernando Presto 1,66% Flor Fernandez 1,02% Flora Cruz 0,89% Gui Vieira 4,33% Gilsão 6,88% Gizelly Bicalho 1,66% Juninho Bill 1,66% Júlia Simoura 0,64% Luana Targino 29,04% Sacha Bali 4,20% Sidney Sampaio 4,97% Vanessa Carvalho 8,92% Yuri Bonotto 4,20% Zaac 23,69% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 785 votos

