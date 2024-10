Thaís Carla é denunciada ao MP da Bahia por divulgar Jogo do Tigrinho

Thaís Carla, 33, foi denunciada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) por, supostamente, divulgar em suas redes sociais o jogo de azar conhecido como Tigrinho.

O que aconteceu

A queixa foi recebida através do site de atendimento ao cidadão do órgão estadual. Conforme a alegação, Thaís divulgaria de forma massiva jogos de azar que não estariam em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro.

A denúncia foi acolhida pela Promotoria da Justiça do Consumidor e, posteriormente, redistribuída para a Protomoria de Justiça Criminal. De acordo com o portal G1, a transferência de esfera ocorreu devido ao entendimento de que os fatos apurados teriam relação maior com a área criminal.

A defesa de Thaís Carla negou qualquer ligação da influenciadora com a marca Tigrinho. "É importante destacar que Thaís não tem qualquer envolvimento direto com as operações da referida empresa. Thaís atua exclusivamente na divulgação de campanhas, sempre pautada pela transparência e responsabilidade. Todas as ações de publicidade que realizou foram feitas com plena consciência, em total conformidade com as normas vigentes e os princípios éticos que norteiam sua trajetória profissional", afirma o texto.