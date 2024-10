Fazenda: Peões comentam lucros de Fernanda: 'Ficar com Neymar dá dinheiro'

Na academia da sede de A Fazenda 16 (Record), Sacha, Yuri e Luana comentaram os ganhos financeiros de Fernanda com conteúdo adulto.

O que aconteceu

Sacha introduziu o assunto. "Cara, Gizelly tava falando que a Fernanda ganhava 1,9 milhão por mês. Por mês."

Yuri disse acreditar que a informação está incorreta. "Tá errado, ela ganhou dois milhões em seis meses."

É amigo, ficar com Neymar dá dinheiro. Sacha Bali

Yuri comentou ainda. "Os caras tavam falando que ela ganhou a 'pepeca mais bonita do Brasil' esse ano."

Sacha se mostrou surpreso. "Existe esse prêmio?"

Luana também se surpreendeu. "Tô chocada, não sabia da existência (do prêmio).

