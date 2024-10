Flora pede 'sinal' de Julia no Faro caso seja eliminada: 'Vai bem linda'

Flora pediu para Julia dar um "alerta" para as mulheres da Fazenda 16 (Record) caso seja a eliminada desta quinta-feira (24).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Flora disse para Julia dar um "recado" para elas no Hora do Faro, programa que os eliminados costumam participar no dia seguinte à eliminação. Julia enfrenta a roça com Luana e Fernando, e um deles será eliminada hoje.

Se for sair, amanhã no Faro, [vai] bem linda, se posiciona, vê tudo... Tenta dar alerta pra gente Flor

"Pode deixar", respondeu Julia.