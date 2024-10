A Fazenda: Júlia se machuca e não consegue completar Prova do Fazendeiro

Júlia Simoura se machucou durante a sexta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16 (Record) e não completou a dinâmica.

O que aconteceu

Enquanto tentava colocar nuggets nos espaços indicados em uma parede que precisava ser escalada, Júlia caiu.

Ela contou a Galisteu que se machucou. "Não consigo, Dri. Dei um mal jeito."

Júlia não completou a prova. Ainda antes de voltar para a sede, ela seguiu para atendimento médico.

Gilsão venceu a prova e escapou da roça. Fernando, Júlia e Luana disputam a quinta roça da temporada

