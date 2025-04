Atriz de 'História de Amor' foi casada com Dedé Santana e viveu 2 tragédias

A atriz Ana Rosa, 82, está no ar atualmente dando vida a Dalva, em "História de Amor", trama de 1995 reexibida na faixa vespertina da Globo. Mesmo longe das novelas desde 2016, a atriz segue trabalhando nos palcos e nos cinemas. Já na vida pessoal, carrega a dor de ter perdido dois filhos, um deles fruto do casamento com o humorista Dedé Santana, 88.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Influência do circo e trajetória na TV

Filha de artistas circenses, Ana Rosa iniciou sua trajetória artística ainda criança. Foi no próprio circo, aliás, que conheceu seu primeiro marido, o humorista Dedé Santana, com quem se casou aos 17 anos.

A estreia na TV aconteceu em 1964, aos 22 anos, na extinta TV Tupi. A partir daí, ela não parou mais. Esteve em "Beto Rockfeller" (1968), nas primeiras versões de "Mulheres de Areia" (1973), "A Viagem" (1975), "O Profeta" (1977), além de "O Rei do Gado" (1996), "Senhora do Destino" (2006) e "Fina Estampa" (2011).

Atriz Ana Rosa em três momentos Imagem: Divulgação

Ana Rosa não atua em novelas desde 2016, quando fez "A Lei do Amor". Apesar da pausa nos folhetins, a atriz seguiu atuando em projetos nas telonas, como "Talvez uma História de Amor" (2018) e "Horizonte" (2024).

Casamentos e perda de dois filhos

Ana Rosa conheceu Dedé quando tinha apenas 16 anos, em 1958. Ela e o humorista se casaram um ano depois, em 1959, e tiveram dois filhos, Maurício e Maria Leone.

Casei aos 16 anos e nunca tinha namorado. (...) Fomos ao cinema, com nossas mães, ele perguntou se eu queria casar e me beijou, mas não gostei muito. Falei com minha mãe e a reação foi a que menos esperava. Ela disse: "então casa", e nos deu uma barraquinha de madeira de presente de casamento, que foi nossa casa. Fiquei grávida em três meses.

Ana Rosa, à revista Quem

Dedé Santana Imagem: Divulgação

Maurício, primogênito de Ana Rosa e Dedé, faleceu com apenas dois anos. Diagnosticado com leucemia, o menino morreu em decorrência da doença, em 1961. No mesmo ano, os artistas se separaram, mas reataram logo depois, quando nasceu a segunda filha do casal, Maria Leone.

Com Dedé, a atriz excursionou com o circo de revista Real. Juntos, os dois também fundaram a TV Alvorada, em Brasília, e até hoje mantêm uma boa relação

Ana Rosa convidou a filha de Dedé Santana para atuar em sua peça. Em 2023, a veterana foi diretora e atriz na quarta montagem da peça "Violetas na Janela", baseada no livro homônimo psicografado por Vera Lúcia Marinzeck e adaptada em 1997 por ela e seu marido, Guilherme Corrêa, falecido em 2006. Nesta versão, ela trabalhou com Yasmim Santanna, filha do ex-marido.

Como amigos, eu e o Dedé nos damos muito melhor do que quando fomos casados. E a Maria [Leone] sempre manteve contato com a família do pai. Ela me contou que a Yasmin estava fazendo escola dramática, então a convidei para jantar. Ela já tinha experiências em outras peças e também no circo, com o Dedé. Nós lemos o texto, ensaiamos dois meses, e ela fez o papel lindamente, e tem crescido bastante.

Ana Rosa, ao jornal O Globo, em 2024

Dedé Santana, Yasmin Santana e Ana Rosa Imagem: Reprodução

Em 1962, Ana Rosa conheceu Guilherme Corrêa, com quem ficou até a morte do ator, em 2006. Com Corrêa, que fez diversos filmes e novelas, a atriz teve mais duas filhas biológicas, Ana Luísa e Ana Beatriz.

Ao todo, a atriz teve oito filhos. Durante um período de separação de Guilherme Corrêa, Ana Rosa adotou quatro crianças. Sozinha, ela formalizou a adoção de José Ricardo, em 1966, Maria Luísa, e os gêmeos José Rodrigo e Maria Letícia, em 1971.

Ana Luísa morreu aos 18 anos vítima de um atropelamento, em 1996. Em luto, a atriz enfrentou um período muito complicado, no qual queria até mesmo deixar de atuar. Um convite persistente do diretor de "O Rei do Gado", Luiz Fernando Carvalho, a fez enfrentar a situação de uma maneira diferente. Segundo ela, o papel na novela rural a ajudou a amenizar a dor da perda.

Em 1996, eu tinha recém-perdido minha filha. Evidente que isso me abalou muito e, quando fui convidada para fazer 'O Rei do Gado', recusei, não queria trabalhar, fazer nada. Houve um segundo convite, ainda recusei e, em uma terceira insistência do Luiz Fernando Carvalho, fui conversar e acabei aceitando.

Ana Rosa, ao Gshow

Ana Rosa e Guilherme Corrêa com os oito filhos; ao lado, a atriz em foto recente Imagem: Divulgação

Atualmente, Ana Rosa divide sua rotina entre Brasil e Portugal. No país europeu, auxilia a filha Ana Beatriz nos cuidados com os netos Tomás e Matheus. Com as crianças mais crescidas, ela tem conseguido retomar com mais frequência os compromissos artísticos no Brasil, mantendo uma presença ativa nos palcos e nos cinemas.

Ela ainda será tema de uma biografia escrita por Cacau Hygino. O lançamento do livro está previsto para o próximo ano pela editora Letramento.