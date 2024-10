Leão: Xuxa se posiciona bem; é Jojo quem decepciona com posição política

Jojo Todynho chamou Xuxa de "privilegiada" após a apresentadora concordar com um fã, que dizia que Jojo usou a comunidade LGBT+ para "fazer dinheiro" antes de se autoproclamar "de direita".

Leão Lobo avalia que Xuxa tem falado e se posicionado de formas "muito interessantes". "Tenho gostado muito da Xuxa atualmente", diz. "Ela chegou a uma idade em que está plena e pode pensar o que quiser, então tem sido muito sensata".

Quem decepciona mesmo é Jojo Todynho, diz o comentarista.

O passado "sofrido" de Jojo não justifica suas posições — pelo contrário, deveria fazê-la uma "pessoa de esquerda", diz Leão. "Ela só passou o que passou porque as pessoas de direita sempre discriminaram os pretos e pobres. As de esquerda é que lutaram por elas. Jojo está do lado completamente errado; é uma coisa individualista, pessoal e tola", avalia.

Ela está rejeitando a população preta e pobre, da forma como está falando (…) Decepção total Leão Lobo

Jojo é ingrata com comunidade LGBT+ e se aproveitou calada

Dieguinho afirma que, após conquistar fama e dinheiro, Jojo "percebeu" que não precisava mais da comunidade LGBT+ e decidiu se expor.

Jojo está sendo extremamente ingrata com tudo o que ela colheu da comunidade LGBT+ calada. Ela optou por ficar em silêncio [antes] para não perder dinheiro, relevância e esses seguidores Dieguinho

Com esse posicionamento de "usar" a comunidade, Jojo perdeu contratos com marcas e espaço no mercado publicitário, diz Dieguinho. "É o contexto: ela abraça a comunidade e, do nada, muda o posicionamento, aparecendo com figuras controversas".

