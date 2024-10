Eliana revela detalhes de seu novo programa na Globo: 'Não vejo a hora'

Eliana revelou alguns detalhes de seu novo programa no Grupo Globo, o Casa de Verão com Eliana, que deverá ir ao ar na programação do GNT.

O que aconteceu

Atração mostrará Eliana recepcionando convidados famosos em uma casa à beira-mar. Em postagem no Instagram, a apresentadora contou alguns detalhes do programa e revelou que entre os convidados estarão nomes como Xuxa Meneghel e o influenciador Gominho.

Ela disse estar ansiosa para a estreia do Casa de Verão. "Um pouco do que foi nosso dia hoje, que teve ninguém menos que Xuxa e Gominho. Já posso adiantar que esse episódio está demais e não vejo a hora de mostrar tudo para vocês no GNT", legendou.

Eliana deixou o SBT para assinar contrato com a Globo. Na emissora líder de audiência no país, ela deverá estrear no comando do The Masked Singer em 2025. Nos outros canais do Grupo Globo, a apresentadora já assumiu um assento no Saia Justa.