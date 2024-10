Bruna Biancardi compartilha fotos românticas com Neymar e família; veja

Bruna Biancardi, 30, abriu um álbum de fotos com momentos em família ao lado de Neymar, 32.

O que aconteceu

A influenciadora postou uma foto em que aparece coladinha ao jogador. Os registros foram feitos durante a passagem do casal por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. "48 horas bem vividas em Dubai", escreveu ela na terça-feira (22).

Bruna também compartilhou uma série de registros com Mavie, a filha do casal. Ela incluiu fotos delas acompanhando a volta de Neymar aos gramados, além de novos cliques do aniversário de 1 ano da menina e uma visita ao zoológico.

Seguidores fizeram vários elogios e usaram os comentários do post para expressar seus desejos para a família. "Mavie trouxe consigo amor, paz e união. Deus abençoe essa família sempre!", escreveu um perfil. "Adoro ver esta família bastante unida trocando carinho e muito amor", disse outra seguidora.