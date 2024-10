A Fazenda: Grupinho cobra Gizelly por posicionamento no ao vivo sobre Sacha

Reunidos na cozinha de A Fazenda (Record), Zé Love inquiriu Gizelly por sua não ter se posicionado contra Sacha durante a formação de roça.

O que aconteceu

"Gizelly, desculpa, eu esperei outra postura dela e sua durante a roça" começa Zé Love. Ele argumenta que quando recebeu 12 votos nas 1ª roça, todos os peões o "massacraram", ele esperava que mesmo não podendo votar em Sacha, que estava imune, ela deveria ter usado o ao vivo para "desmascarar" o peão. Ela diz que não o criticou porque não podia ser votado.

"Eu não votei nele e falei dele", respondeu Love e Gizelly lembra que Adriane Galisteu reclamou do que o ex-jogador fez.

"Eu não votei nele e falei dele, ela não falou nada contra isso, eu fui muito direto no meu discurso", diz Zaac. Albert argumenta que o ao vivo é o momento para os peões falarem para o público.

"Mas tem segunda-feira, domingo, tem todo dia. Eu falo desse homem 24 horas por dia. Grito chamo ele de machista 24 horas por dia. A maior inimiga deles aqui não é vocês, sou eu", argumenta Gizelly.

Gizelly foi cobrada pelo Grupinho de não ter se posicionado contra o Sacha durante a votação. #AFazenda pic.twitter.com/8jFmzM6Y3G -- Central Reality (@centralreality) October 23, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 5ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 8378 votos 35,14% Gilsão 27,78% Júlia 37,09% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8378 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso