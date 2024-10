Após serem pai e filha, Fabio Assunção e Letícia Colin vão viver amantes

Após contracenarem em "Onde Está Meu Coração" e "Todas as Flores", Fabio Assunção e Letícia Colin vão repetir a parceria em "Garota do Momento", próxima novela da faixa das seis da Globo.

"Nós temos uma história de longa data. Ele já foi meu pai, meu padrasto e agora nós teremos fortes emoções juntos de uma maneira mais íntima", disse a atriz sobre a sequência de trabalhos com o ator, em conversa com a imprensa da qual Splash participou.

"Eu me sinto muito bem acompanhada para ser odiada pela população com esses vilões deliciosos que estão vindo por aí", completou Colin, dando um spoiler da trama. Fábio brincou: "Na próxima, eu vou ser filho da Letícia".

Na novela, os dois serão Zélia e Juliano, que viverão um caso, traindo seus respectivos cônjuges. "A história que eu vou viver com ela [Letícia Colin] é uma história divertida. Eu acho que a Natália [Grimberg, diretora artística] e a Alessandra [Poggi, autora], vêm com uma trama bem enredada, mas eu sinto uma leveza no trabalho, no sentido também de não pesar muito a mão".

[O Juliano] não é aquele vilão da maldade, acho que eles também são vítimas da própria condição deles, de ser uma elite privilegiada com muito pouca consciência de onde eles estão. Fabio Assunção

Qual é a trama da novela

"Garota do Momento" se passa nos anos 1950 e tem Duda Santos, Pedro Novaes e Maísa no triângulo amoroso principal. Nessa época, o rock americano fazia a cabeça dos jovens, a bossa nova chegava e se misturava às canções da época de ouro do rádio, a seleção brasileira era campeã da Copa do Mundo pela primeira vez e a indústria crescia como nunca.

A trama gira em torno de Beatriz (Duda Santos), uma jovem que busca se reconciliar com seu passado. Criada pela avó paterna desde os quatro anos, em Petrópolis, na região serrana fluminense, ela decide embarcar para o Rio de Janeiro ao se deparar com uma foto de sua mãe, Clarice (Carol Castro), em uma revista.

A prova de que a mãe está viva impulsiona Beatriz a tentar reencontrar essa figura que acredita ter causado tanta tristeza por tê-la abandonado. Nessa nova fase na capital, ela recebe uma proposta para se tornar garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, o que revoluciona a publicidade daqueles tempos.