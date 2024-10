Yuri conta como começou a gravar conteúdo adulto: 'Estava numa pindaíba'

Horas antes da formação da quinta roça de A Fazenda 16 (Record), Yuri conversou com Flora e outros peões sobre o conteúdo adulto que produz.

O que aconteceu

A conversa sobre o assunto começou quando Flora perguntou sobre a esposa do fazendeiro. "Ela faz conteúdo com você?"

Yuri negou. "Não, ela não tem coragem não. Ela não tem esse pique não. Ela faz teatro."

Flora continuou comentando. "Legal que ela respeita que tu quis fazer"

Yuri contou como começou a produzir os conteúdos. "A gente tava numa pindaíba do cacete. Falei: vamo? posso abrir? Ela: pode."

Comecei com fotinha sem mostrar muita coisa. Cuequinha molhada no banho e pá. Yuri Bonotto

A camêra mudou rapidamente de cômodo após o início do papo sobre o assunto.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: Luana devia ter jogado cocô nas coisas de Fernando? Resultado parcial Total de 111 votos 54,05% Sim, ela deveria ter seguido com a ideia 45,95% Não, ela fez certo em desistir Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 111 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso