Rei Charles é hostilizado por senadora indígena australiana em Canberra

O Rei Charles foi acusado de "genocídio" por uma senadora indígena no Parlamento da Austrália nesta segunda-feira (21), momentos depois de fazer um discurso no qual prestou seus "respeitos aos proprietários tradicionais das terras".

Charles, em sua 16ª visita oficial à Austrália e sua primeira grande viagem ao exterior desde que foi diagnosticado com câncer, havia terminado de falar quando a senadora independente e ativista indígena Lidia Thorpe gritou que não aceitava a soberania de Charles sobre a Austrália.

"Você cometeu genocídio contra nosso povo", disse ela. "Devolva-nos nossa terra. Dê-nos o que nos roubou — nossos ossos, nossos crânios, nossos bebês, nosso povo. Vocês destruíram nossa terra. Nos dê um tratado. Queremos um tratado."

Thorpe, que já havia perturbado eventos anteriores protestando contra a colonização da Austrália, foi impedida de se aproximar do rei, que falava calmamente com o primeiro-ministro Anthony Albanese no pódio, mas não se mostrou incomodado. Thorpe foi então escoltada para fora da câmara.

Thorpe disse que o encarceramento e a violência causados pela colonização só podem terminar com um tratado nacional entre o governo e os povos indígenas para tratar das questões das Primeiras Nações.

O ex-primeiro-ministro Tony Abbott, do Partido Liberal conservador, que participou do evento, disse aos repórteres que se tratava de um "infeliz exibicionismo político".

Uma fonte do palácio disse que o rei e a rainha estavam gratos aos milhares de pessoas que compareceram, acrescentando que "só lamentam não ter tido a chance de parar e conversar com cada uma delas. O calor e a escala da recepção foram realmente impressionantes."

Multidões de simpatizantes e uma alpaca

O protesto foi um caso atípico em meio a uma série de homenagens a Charles e à Rainha Camilla por parte de dignitários e simpatizantes na multidão, com Albanese falando sobre o respeito que os australianos têm por seu monarca e elogiando Charles por sua longa defesa do combate às mudanças climáticas.

O discurso do premiê fez apenas uma referência passageira à causa republicana, que Albanese e grande parte de seu partido trabalhista de centro-esquerda apoiam.

"A Austrália que vocês conheceram inicialmente cresceu e evoluiu de muitas maneiras", disse ele. "No entanto, ao longo dessas décadas de mudança, nossos laços de respeito e afeto amadureceram - e perduraram."

Albanese arquivou os planos para um referendo sobre a transformação da Austrália em uma República depois que um referendo apoiado pelo governo para criar um órgão consultivo indígena foi derrotado no início deste ano.

A visita de Charles ao Parlamento australiano ocorreu após uma viagem ao Australian War Memorial, em Canberra, onde o casal real se encontrou com mais de mil simpatizantes, incluindo Hephner, uma alpaca de nove anos de idade, vestindo um terno com uma coroa no topo de sua cabeça branca e fofa.

Hephner, que recebeu o nome do fundador da Playboy, Hugh Hefner, esperou durante horas ao lado do proprietário Robert Fletcher e de longas filas de outras pessoas do lado de fora do memorial para ter a chance de cumprimentar o casal real em seu passeio de um dia pela capital.

"Ele tem muitas roupas e esta é uma que guardamos especificamente para hoje", disse Fletcher. "Um rei encontra outro rei."

A paciência de Hephner valeu a pena. Em uma caminhada de 30 minutos para saudar as multidões, Charles parou para dar um tapinha na alpaca, recuando com uma risada quando Hephner bufou em seu rosto.

O casal real continua sua visita à Austrália em Sydney na terça-feira, antes de seguir para Samoa para uma reunião dos países da Comunidade Britânica.