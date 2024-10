D23 - Uma Experiêndia Disney: Veja detalhes sobre evento que acontece em SP

O mapa conceitual do D23 Brasil - Uma Experiência Disney foi revelado faltando menos de um mês para o evento, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro, em São Paulo.

O que aconteceu

O mapa conceitual da D23 Brasil com mais detalhes sobre todas as áreas do evento foi divulgado. Esta é a primeira vez que a Disney traz o evento para São Paulo, onde será realizado no The Transamerica Expo Center e incluirá uma extensa programação com painéis e apresentações diversas, uma variedade de ofertas no pavilhão de exposições e a D23 Brasil Store Mercado Livre com produtos exclusivos.

"O Brasil é o lar de alguns dos mais apaixonados fãs da Disney do mundo, e estamos entusiasmados em trazer a D23 para São Paulo para dar aos visitantes a oportunidade extraordinária de vivenciar o melhor da narrativa criativa da Disney e se conectar com outros fãs na D23 Brasil - Uma Experiência Disney", disse Asad Ayaz, Chief Brand Officer, The Walt Disney Company.

Os fãs podem esperar uma série de surpresas e anúncios exclusivos durante o evento. As novidades influem Disney Experiences, prévias de novos lançamentos de Disney Live Action, Pixar Animation Studios, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, e 20th Century Studios, presença de convidados especiais e atrações interativas. A D23 Brasil - Uma Experiência Disney promete proporcionar uma imersão completa no universo Disney, criando momentos inesquecíveis e trazendo ao Brasil a magia da Disney que conecta fãs de todas as partes do mundo.

"A D23 Brasil - Uma Experiência Disney será o epicentro do encantamento que só a Disney consegue proporcionar, reunindo os maiores fãs da Disney em uma estrutura grandiosa. Teremos dois palcos: a imponente Arena D23 by Bradesco/Visa e o Palco Disney Moments by Claro, garantindo que cada fã tenha a oportunidade de vivenciar nossos conteúdos em diferentes formatos e agendas. Além dos conteúdos internacionais e locais, a experiência será enriquecida com opções de gastronomia e uma megaloja exclusiva", explica Renato D'Angelo, Gerente Geral da The Walt Disney Company Brasil.

Confira os destaques do evento:

D23 - Uma Experiência Disney: mapa conceitual do evento em São Paulo é divulgado Imagem: Divulgação

A Arena D23 by Bradesco/Visa vai acomodar milhares de fãs e será o lugar onde grandes talentos e criativos se encontrarão. Será o palco para os mais esperados painéis e apresentações disponíveis nesta experiência, trazendo o melhor em narrativa criativa e inovação de toda a The Walt Disney Company. A arena D23 vai trazer olhares exclusivos sobre filmes, séries, games, shows e uma prévia do que está por vir, além das últimas notícias sobre novos e aguardados projetos em desenvolvimento ao redor do mundo para Disney Parks e Disney Cruise Line. Informações sobre as reservas para os painéis serão divulgadas em breve.

O Palco Disney Moments by Claro será o espaço dedicado aos nossos personagens Disney, cosplayers, espetáculos ao vivo e esportes, além das novidades locais e internacionais da Disney. Com programação contínua durante todo o dia, os fãs encontrarão:

Performances Incríveis em pocket shows de Disney Princesa, Mickey & Amigos, Toy Story e mais. Além disso, também terá encontro de cosplayers com atividades variadas; shows da Rádio Disney ao vivo com artistas locais renomados; presença de talentos esportivos locais da ESPN trazendo insights e inspirações; as personalidades da Arena D23 by Bradesco/Visa também marcarão presença aqui com um bate-papo ao vivo numa programação especial.

Pavilhão de exposições. Disney+, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN, Star e Rádio Disney terão espaços e experiências imersivas no pavilhão de exposições.

Disney+: Os fãs poderão entrar na biblioteca expansiva de histórias. Um espaço que reúne o conteúdo disponível na plataforma de streaming, com atividades interativas e um layout de 360

Disney: Os maiores títulos de animação e live-action se reúnem nesta experiência incrível. Com atividades e experiências das próximas estreias de cinema, incluindo: Moana 2 e Zootopia 2 da Walt Disney Animation Studios, Mufasa: O Rei Leão, Branca de Neve e Lilo & Stitch da Disney Live Action, e, para os fãs de Frozen, a possibilidade de tirar fotos em um cenário inspirado no filme de animação.

Pixar: Um espaço imersivo onde os fãs poderão reviver suas histórias favoritas da Pixar. Esta experiência contará com filmes icônicos como Toy Story, Carros e Divertida Mente 2, bem como áreas dedicadas aos novos títulos Elio, Produção dos Sonhos e Ganhar ou Perder.

Marvel Studios: Com mais de 900 metros quadrados, o espaço da Marvel Studios promete reunir os heróis favoritos dos fãs, com surpresas e atividades interativas dos próximos títulos Capitão América: Admirável Mundo Novo, Thunderbolts* e Demolidor: Renascido. Os visitantes também poderão reservar serviços de corte de cabelo com um toque Marvel na Barbearia Marvel by Corleone. Os serviços da barbearia deverão ser agendados com antecedência.

Star Wars: Um espaço onde fãs de todas as idades terão a oportunidade de testar suas habilidades Jedi em um labirinto de laser, além de outras atividades inspiradas em títulos como o próximo lançamento da Lucasfilm, Skeleton Crew e o fenômeno mundial, Mandalorian.

National Geographic: Um espaço inovador com design de domo, refletindo o compromisso da National Geographic com a natureza. O estande oferece uma experiência de calma e reflexão, onde os visitantes poderão interagir com conteúdos exclusivos da marca, rodeados por uma decoração que integra elementos naturais.

ESPN: Os fãs de esportes podem se encontrar neste estande interativo com várias atividades esportivas, desafiando-os a mostrar suas habilidades em modalidades que vão do basquete ao futebol americano. Na sexta-feira, 8 de novembro, uma edição especial do SportsCenter da ESPN Brasil, o principal programa de notícias esportivas da ESPN, será transmitida do evento, proporcionando aos fãs a oportunidade de assistir à produção e interagir com os âncoras do SportsCenter.

Star: Os fãs poderão visitar a Experiência Star para celebrar as séries mais amadas. Destaque para a cozinha de O Urso, onde os participantes poderão competir em um desafio culinário inspirado na aclamada produção da FX. Haverá também uma área dedicada à recriação do famoso meme da família favorita de todos, Os Simpsons, proporcionando uma experiência interativa.

Disney Cruise Line: Fãs poderão descobrir a experiência de navegar com a Disney a partir de incríveis portos da Flórida para destinos ao redor do mundo. De aventuras para toda a família a entretenimento de classe mundial, há algo para cada hóspede. Os visitantes também aprenderão sobre novas adições à frota, incluindo o próximo Disney Treasure, destacando o crescimento e o futuro das viagens da Disney no mar. Para completar, participações surpresa de amados personagens da Disney oferecerão oportunidades para fotos.

Walt Disney World Resort: Visitar esta área é uma chance de experimentar a alegria e a maravilha que fazem do Walt Disney World na Flórida "o lugar mais mágico da Terra". As experiências imersivas incluem oportunidades para fotos em parques temáticos: cenários elaborados fornecerão fundos perfeitos para selfies em frente a pontos turísticos como o Castelo da Cinderela ou até mesmo com uma estátua do próprio Walt Disney; além de uma exibição de fogos de artifício: os fãs poderão entrar em um teatro especial onde serão projetados vídeos de momentos do espetáculo noturno "Happily Ever After" do Magic Kingdom Park.

Games: Os visitantes poderão mergulhar no universo dos videogames com títulos imperdíveis para PC, console e celular; explorar mundos incríveis, com foco especial nas icônicas franquias Marvel e Star Wars.

Rádio Disney: Um estúdio multiuso de onde será transmitida em tempo real a programação ao vivo da rádio mais pop de São Paulo, entrevistas de talentos do mundo da música e do entretenimento, levando ao seu ouvinte a cobertura completa do evento. Tudo em um espaço inteiramente de vidro que permitirá ao público presente acompanhar toda a ação lá dentro.

D23 Brasil Store Mercado Livre: Um paraíso para os fãs com uma grande variedade de produtos; centenas de itens exclusivos e colecionáveis. Além de uma extensa linha de produtos Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e outros sucessos nostálgicos da Disney, os fãs poderão também demonstrar todo seu amor pela própria D23 Brasil - Uma Experiência Disney, com uma linha de produtos exclusiva dedicada à D23 Brasil.

Gastronomia: A oferta de comidas e bebidas no evento será cuidadosamente planejada para oferecer aos fãs uma imersão no universo Disney, indo além das atrações e painéis. Ela trará um gostinho das histórias que amamos, com menus cuidadosamente pensados para celebrar os personagens icônicos, filmes e temas dos mundos da Disney. Os fãs poderão experimentar comidas exclusivas inspiradas nos personagens Disney, criadas especialmente pela Bauducco e sorvetes Bacio di Latte, além de toda a operação de alimentação que contará com marcas como Baked Potato, Patties Burger, Dr. Peanut e Nuty Bavarian.

Além disso, 25 marcas participarão da D23 Brasil - Uma Experiência Disney apresentada por Bradesco/Visa. Os patrocinadores incluem Mercado Livre, Zurich Seguros e Claro com o apoio de Bauducco, Latam | Delta, Tang, Cruzeiro do Sul, IMAX, Avon e Havaianas. Além de ativações especiais de Converse, Baw, Corleone, Mattel, Hasbro, Animê, Panini e Funko, e apoio de mídia da Eletromidia.