'Vale Tudo': o que Sorrah disse sobre Paolla Oliveira viver sua personagem?

Renata Sorrah elogiou a escolha da atriz Paolla Oliveira para viver o papel que foi seu em Vale Tudo (1988) no remake da novela, que está em produção pela Globo.

"Achei a escalação da Paolla ótima, sou muito fã dela como atriz e como pessoa, acho ela muito bacana e vai ser muito interessante interpretar a Heleninha. Também gostei muito da escalação da Débora Bloch, da Taís Araújo, uma atriz que acho incrível, e da Karine Teles", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Débora Bloch foi escolhida pela Globo para viver a vilã Odete Roitman na nova versão da novela, enquanto Taís Araújo será Raquel Accioli. Na anterior, as personagens foram vividas por Beatriz Segall e Regina Duarte. Já Karine Teles será a Aldeíde de Lília Cabral.

Na trama original de Vale Tudo, Renata Sorrah deu vida a Helena Roitman, personagem conhecida como Heleninha, artista vinda de uma família rica que enfrentava problemas com o abuso de álcool que lhe rendiam problemas com o ex-marido, Reginaldo Faria, que não perdoava o fato de ter colocado o risco do casal, Tiago (Fábio Villa Verde) em risco num acidente por conta de seus excessos.