Aos prantos, peões se despedem dos animais: 'Muita perda em um dia'

Os peões se despediram dos animais de A Fazenda 16 (Record) na manhã desta sexta-feira (13).

O que aconteceu

Os peões receberam um aviso da produção pela manhã, dizendo que eles poderiam se despedir dos animais da temporada. "Estamos muito perto da Grande Final e chegou a hora de vocês se despedirem dos animais da fazenda. Aproveitem seus últimos instantes com estes amiguinhos que acompanharam vocês por toda a temporada!"

Eles então desceram para a área designada e começaram a se despedir. "Quantas confissões, hein. Parabéns aos papais do ano, nossos marrequinhos, que nasceram aqui na nossa gestão. Essa menina começou chocando vai terminar chocando. É a famosa chocadeira. Que família linda, hein, seu pato. Deus abençoe vocês, foi bom estar com vocês", disse Albert para as galinhas e patos.

Enquanto isso, Sacha, Yuri e Gui se despediam do cavalo Colorado. "Deixa eu fazer um carinhozinho em você? Seu lindo! Maravilhoso. Você é incrível, cara. Que prazer te ter, cuidar de você", disse Sacha.

Sacha também brincou com a vaca e lamentou. "Vou sentir sua falta", disse. É, dona Talita. A senhora cagou em mim, deu coice, cabeçada... Mas Talita, deixa eu te falar um negócio, do coração. Tirei 5L por dia de você. Quem é que te tratou tão bem? Quem é que fez tanto por você, hein?"

Albert caiu no choro na despedidas das ovelhas. "Vocês foram incríveis comigo. Obrigado, viu", disse. "É muita perda de um dia pro outro. Muito desapego de um dia pro outro."

Juninho se despediu dos porcos: "Lindona, lindão. Vocês foram lindos, sapecas, grandes, fortes. Ficaram muito bem, muito bonitos. Como vocês são mansinhos, não fazem baderna, não fazem sujeira."

