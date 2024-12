Rafa Kalimann posa nua para celebrar a chegada do verão

Rafa Kalimann, 31, decidiu tirar a roupa para celebrar a chegada do verão.

O que aconteceu

A atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira (13), uma sequência de fotos em que aparece em uma praia paradisíaca. Na última imagem, a ex-BBB posou nua, sentada em uma pedra, apenas de chapéu.

O clique veio em celebração à chegada do verão. "Estão sentindo também? O cheirinho do verão se aproximando?", escreveu ela na legenda da publicação.

A influenciadora, logo, recebeu inúmeros elogios. "Uau, uma sereia fora d'água", disse uma; "Maravilhosa é ela", disse outra; "Perfeição tem nome e sobrenome", se derreteu uma terceira.