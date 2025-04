Vitória deixa de seguir participantes do BBB 25; confira quem segue quem

Ainda que o BBB 25 seja um jogo, muitos ex-participantes preferem não manter algumas amizades fora do confinamento. Após descobrir falas e atitudes, muitos se decepcionam com seus antigos companheiros de reality show e apenas decidem cortar os vínculos com eles. Confira quais relações desta edição foram abaladas nas redes sociais!

Vitória Strada

Última eliminada do programa, a ex-sister se mostrou ainda mais surpresa com o comportamento de Camilla, Thamiris e Gracyanne. Por conta disso, a atriz deixou de seguir boa parte do elenco de sua edição.

Vitória segue apenas pessoas que se aliaram a ela no último mês. Dentre os nomes estão Aline, Diego, Daniele, Joselma, Guilherme e Vinícius.

Apesar do conflito com Gracyanne Barbosa, a artista manteve seu contato com Giovanna Jacobina. Além dela, Vitória Strada ainda segue Mateus que, por mais que tenha a decepcionado, entrou no reality sendo sua dupla.

Maike

Declaradamente apaixonado por Renata, sua escolha amorosa fez com que ele deixasse de seguir Giovanna nas redes sociais. Nas primeiras semanas do confinamento, os dois tiveram um breve romance.

Ainda que siga boa parte do elenco, Maike não fez questão de acompanhar Aline ou Vinícius. O representante comercial teve alguns conflitos com a dupla e também decidiu não seguir Guilherme, Joselma, Diego e Daniele Hypolito — outros desafetos do ex-participante.

Diego Hypolito

Depois de garantir que não deseja mais aproximações com Maike, o ginasta fez questão de deixar de segui-lo nas redes sociais. Diego ainda deixou de acompanhar todos os participantes do quarto Fantástico — Renata, Eva, Gabriel, João Pedro, João Gabriel, Diogo Almeida e Vilma.

Hypolito ainda fez questão de romper os vínculos com Camilla, Thamiris, Giovanna e Gracyanne. Esta última foi uma das maiores decepções para Diego, segundo ele.

Daniele Hypolito

Assim como seu irmão, a ginasta não segue ninguém do antigo quarto Fantástico. Durante boa parte do jogo, a sister foi alvo desses jogadores.

Mesmo garantindo sua decepção com Gracyanne Barbosa, Daniele ainda segue a influenciadora nas redes sociais. Já Thamiris, Camilla e Giovanna não são seguidas pela ginasta.

Gracyanne Barbosa

A musa fitness ainda segue nomes como Vitória Strada e Daniele Hypolito. Já Diego, ela fez questão de também deixar de segui-lo.

Outro nome que a ex-sister decidiu não ter mais contato foi Marcelo Prata. Primeiro eliminado do reality, ele gerou polêmica ao pedir para pegar na bunda da influenciadora.

Gracyanne continua seguindo Arleane, a esposa do ex-brother. A manauara também chegou a se decepcionar com a musa fitness, ainda mais após ouvir tudo o que ela falou sobre Marcelo.

Eva

Fiel ao antigo quarto Fantástico, Eva segue apenas Vinícius dos participantes que eram considerados seus rivais. Ainda assim, ela segue nomes como Gracyanne, Camilla, Thamiris e Giovanna.

Depois de ter alguns embates dentro da casa, Eva também não segue Vitória Strada. Apesar disso, ela é amiga de Mateus nas redes sociais.

Camilla

Reafirmando a falta de proximidade que teve com parte do quarto Anos 50, a trancista segue apenas Aline e Vinícius. O restante, incluindo Vitória Strada, não faz parte das pessoas seguidas por ela.

Dos integrantes do quarto Fantástico, Camilla não segue apenas Diogo e Vilma. Entre os seguidos por ela estão até mesmo Arleane e Marcelo.

Thamiris

Diferente de sua irmã, a nutricionista continua seguindo Vitória Strada. Entretanto, ela também escolheu romper o vínculo com Diogo Almeida e Vilma Nascimento.

Thamiris também não fez questão de seguir Joselma, ainda que acompanhe as redes sociais de Guilherme. Diego e Daniele não fazem parte das pessoas seguidas por ela.

Giovanna

A médica veterinária não segue mais Maike nas redes sociais. Apesar disso, ela ainda acompanha Gabriel, João Pedro e João Gabriel.

Diogo Almeida, Vilma e Joselma são outros nomes que Giovanna faz questão de não acompanhar. Já Renata e Eva continuam sendo seguidas pela ex-sister.

Aline

Do grupo rival, Aline continua seguindo apenas Diogo Almeida — com quem viveu um romance dentro do confinamento. Nem mesmo Vilma é seguida pela ex-policial militar.

Arleane e Marcelo são seguidos por Aline. Assim como Gracyanne, Thamiris e Camilla, de quem ela continua sendo amiga.

Diogo Almeida

O ator também continuou seguindo Aline, apesar de não acompanhar mais Vinícius. Nem mesmo Guilherme, Joselma, Vitória Strada ou Mateus são seguidos por Diego.

Gracyanne, Camilla, Thamiris e Giovanna também não são mais seguidas por ele. Apenas os integrantes do quarto Fantástico continuam sendo acompanhados pelo ator.

