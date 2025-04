Henri Castelli indenizado: relembre a agressão que causou sequelas no ator

Henri Castelli deve receber uma indenização após a Justiça paulista condenar agressores de episódio do final de 2020. Valor de R$ 55 mil é bem abaixo dos R$ 412 mil pedido por Castelli. Condenados podem recorrer.

O que aconteceu

O empresário Bernardo Malta de Amorim e o corretor de imóveis Guilherme Accioly Ferreira foram condenados pela Justiça paulista a pagar uma indenização de R$ 55 mil ao ator Henri Castelli por danos morais e estéticos. A informação é de reportagem do colunista do UOL Rogério Gentile.

Henri Castelli tinha pedido uma indenização de R$ 412 mil. Ele afirmou que foi agredido pelas costas, "por duas pessoas que não conhece" e com quem "nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação".

O ator disse à Justiça que ainda sente dores na mandíbula, que se agravam com as alterações climáticas, e que tem a sensação contínua de deformação. Ele disse que passou a ter o hábito constante de esconder parte do rosto com as mãos em razão disso, conta Gentile na reportagem.

Os condenados Bernardo e Guilherme ainda podem recorrer. O valor da indenização, de acordo com a sentença, ainda será acrescido de juros desde a época dos fatos.

Relembre o caso:

A agressão aconteceu na Barra de São Miguel (Alagoas) em 30 de dezembro de 2020. A princípio, ele disse ter sofrido um acidente na academia, e depois explicou que não queria assustar seus familiares: "Optamos por falar sobre o acidente na academia para não assustar a minha família. Ligar para a minha mãe para contar sobre a agressão não era a melhor coisa a fazer", disse o ator nos stories.

Um laudo pericial da agressão sofrida por Henri Castelli em dezembro de 2020 atestou que o ator teve sequelas permanentes no rosto. Após fraturar a mandíbula, ele teve perda de sensibilidade no lado direito da face.

Henri só falou da agressão duas semanas depois, após passar por uma cirurgia e sair do hospital: "Eu fui agredido covardemente, sem chance de me defender. Eu estava com alguns amigos e, do nada, fui puxado pelas costas, jogado no chão e fui agredido, vítima de socos e chutes no rosto".

Imagem: Reprodução/Instagram

Ele também divulgou imagens dos ferimentos. Henri teve uma fratura exposta na mandíbula e outras lesões causadas por chutes e socos. A princípio, os cirurgiões da Santa Casa de Alagoes contiveram a mandíbula com fios de aço, e depois o ator passou por uma segunda cirurgia em São Paulo para implantar pinos e parafusos.

A minha sensação é de que a minha boca estava pendurada naquele momento. Dei entrada no hospital e eles optaram por amarrar a minha boca com um fio de aço para que eu pudesse cumprir a minha agenda profissional. Henri Castelli

Imagem: Reprodução/Instagram

Dois homens foram indiciados pela agressão. Os empresários Bernardo Malta e Guilherme Accioly respondem por lesão corporal grave. Em entrevista ao UOL, o advogado dos dois afirmou que foi o ator quem começou a briga:

O Henri Castelli foi para cima do Guilherme e foi gerada uma situação desnecessária. Quando o Henri Castelli deu um soco no Bernardo pegou no Guilherme e ele teve um derrame no olho. Temos testemunhas, esposas e marinheiros que viram a cena. Lucas Dória, advogado de Bernardo Malta e Guilherme Accioly

Henri Castelli também processou o empresário e o corretor por danos morais. Ele pediu uma indenização de R$ 412 mil. Foi nesse processo que a juíza pediu uma perícia para determinar se a agressão deixou sequelas permanentes. Segundo o perito Basílio de Almeida Milani, a perda de sensibilidade no rosto "deverá ser permanente e não há tratamento, na atualidade, que possa ser indicado que tenha um prognóstico certamente favorável".

*Com informações de matéria publicada em 01/11/2023