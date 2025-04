Gracyanne mostra treino do dia da final: 'Cardio em jejum'

Desde que saiu do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa tem mostrado sua rotina de treinos —e no dia da final, não seria diferente.

O que aconteceu

A influenciadora publicou na madrugada de hoje —mais especificamente às 6h24— um vídeo fazendo exercícios. Através do Instagram, ela publicou um vídeo em que realiza a prática de vácuo, focada na aparência abdominal. "Bom dia", escreveu".

Às 8h12, ela publicou um novo vídeo dizendo que completou uma hora de exercício cardiovascular em jejum.

Gracyanne também havia feito o mesmo treino no dia anterior, apesar do feriado. "É hora de parar de se lamentar e começar a se mover", escreveu.

No domingo, ela encontrou suas ex-colegas de confinamento Aline, Thamiris e Giovanna em um restaurante no Rio de Janeiro. "Ela falou que perdeu 10kg, eu chamei ela para treinar três vezes e o que ela falou?", disse, gravando Aline.

