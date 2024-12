Ludmilla, Pabllo, Ana Castela e Djonga: fim de semana tem quatro festivais

Fim de semana com quatro grandes festivais! Espalhados por quatro cidades, os shows terão atrações que vão de Ludmilla, Pabllo Vittar, Ana Castela, Djonga a inúmeras outras. O Rockfun Fest, evento gratuito que seria realizado em São Paulo, foi adiado —informação foi confirmada nesta sexta (13) pela organização do evento.

O que vai acontecer

O maior festival do fim de semana, em duração, acontece em Belém. De sexta a domingo, o Psica recebe em palcos na Cidade Velha e no Mangueirão shows como os de Boi Caprichoso + David Assayag; e Cátia de França convida Amelinha, na sexta; Pabllo Vittar, BaianaSystem e Duquesa, no sábado; Liniker, Fafá de Belém e The Ska-talites no domingo.

O Campinas Hip Hop Festival reúne na cidade do interior de São Paulo, no sábado (14), Djonga, Coruja BC1, Duquesa, Ndee Naldinho e outros; e no domingo, Dexter, Rael e Tasha & Tracie, entre outras atrações. Os shows acontecem na Estação Cultura.

Ana Castela canta no Universo Alegria, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, também no sábado. Além da estrela do sertanejo, o lineup tem ainda Luan Santana, Simone Mendes, Hugo & Guilherme, Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Bruno & Marrone, Júlia & Rafaela.

Ana Castela se apresenta no festival Universo Alegria, em Porto Alegre, no sábado (14) Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

São Paulo terá ainda o Afropunk Experience com Ludmilla, Anelis Assumpção, Rachel Reis, Yago Oproprio e Amaarae, no Parque Villa-Lobos.

O Rockfun Fest, evento gratuito que seria realizado neste sábado (14), no Centro Esportivo Tietê, foi adiado. Segundo os organizadores do evento, o adiamento foi "devido a circunstâncias fora de nosso controle". "Estamos comprometidos em trazer o melhor para vocês muito em breve", diz a nota enviado à imprensa nesta sexta (13). A programação trazia Pitty, Matanza Ritual, Krisiun, Lobão, Pavilhão 9 e Rockfun Legends.

Reencontro

Fora do quesito festivais, a principal atração do fim de semana é o reencontro de Caetano Veloso e Maria Bethânia para um show conjunto após 46 anos. Os irmãos se apresentam no sábado e no domingo em São Paulo, no Allianz Parque.

É a maior etapa da turnê de Caetano e Bethânia, que devido ao sucesso de vendas, terá alguns shows extras em 2025, em várias cidades. No palco, os dois cantam 36 músicas de várias fases de suas carreiras.

Caetano & Bethânia no show de estreia da turnê, em agosto, no Rio Imagem: Lana Pinho/Divulgação

Veja tudo que tem

Sexta

Dream Theater - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Information Society e Kon Kan - Fundição Progresso (Rio de Janeiro)

Lô Borges e Beto Guedes - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Descendents e Circle Jerks - Tork n Roll (Curitiba)

The White Buffalo - Opinião (Porto Alegre)

Jão - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

The Ska-talites - Cine Joia (São Paulo)

Afeto - Homenagem a Carlos Lyra (com Wanda Sá, Paula Morelenbaum e Mônica Salmaso) - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Xand Avião - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri)

Mauricio Manieri - Red Eventos (Jaguariúna - SP)

Junior - Arena Multiplace (Goiânia)

Liniker - Teatro Guararapes (Recife)

Angra - Toinha (Brasília)

Sexta e sábado

Zeca Pagodinho - Vibra (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

Fafá de Belém, Liniker e Pabllo Vittar são apenas três das mais de 50 atrações do festival Psica Imagem: Divulgação

Festival Psica (Boi Caprichoso + David Assayag; Cátia de França convida Amelinha e outros shows na sexta; Pabllo Vittar, BaianaSystem, Duquesa, Banda Black Rio + Tony Tornado e outros no sábado; Liniker, Fafá de Belém, João Gomes convida Don L, The Ska-talites e outros no domingo) - Cidade Velha e Mangueirão na sexta; e Mangueirão no sábado e domingo (Belém)

Nação Zumbi - Sesc Pompeia (São Paulo) ESGOTADO

Sábado

Yago Oproprio, que se apresenta no Afropunk Experience, no sábado (14) Imagem: Van Campos/AgNews

Afropunk Experience São Paulo (Ludmilla, Anelis Assumpção canta Legalize It, Rachel Reis, Yago Oproprio e Amaarae) - Parque Villa-Lobos (São Paulo)

Descendents e Circle Jerks - Terra SP (São Paulo)

Gaby Spanic - Carioca Club (São Paulo)

Camisa de Vênus - Teatro Bradesco (São Paulo)

Mariana Aydar e Mestrinho - Casa Natura Musical (São Paulo)

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Rod Krieger (ex-Cachorro Grande) e Catavento - Bar Alto (São Paulo)

Information Society e Kon Kan - Multiplan Hall (Ribeirão Preto)

Diogo Nogueira - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri)

Titãs - Espaço Liv (São Caetano do Sul)

The White Buffalo - Tork n Roll (Curitiba)

Shelter - Basement (Curitiba)

Boogarins - CWB Hall (Curitiba)

Universo Alegria (Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes, Hugo & Guilherme, Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Bruno & Marrone, Júlia & Rafaela) - Arena do Grêmio (Porto Alegre)

Angra - Urb Stage (Porto Alegre)

Junior - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Sepultura - Classic Hall (Recife)

Jota Quest - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Sábado e domingo

Campinas Hip Hop Festival (Djonga, Coruja BC1, Duquesa, Ndee Naldinho e outros no sábado; Dexter, Rael, Tasha & Tracie, Sombra, MC Luanna e outros no domingo) - Estação Cultura (Campinas - SP)

Jards Macalé - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Allianz Parque (São Paulo)

Domingo

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo se reúnem no Rio para O Grande Encontro Imagem: Jorge Porci/Divulgação