Personagem importante morre após perder fortuna em 'Tieta'

Uma das mortes mais marcantes de "Tieta", reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, acontece em breve.

O que vai acontecer

Quem morre em "Tieta" é Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), pai da protagonista (Betty Faria), de Perpétua (Joana Fomm) e Elisa (Tássia Camargo). O personagem é conhecido por ser carrancudo e avarento.

A ocasião de sua morte morte é marcada pela revelação de dois segredos. Zé Esteves conta a Tieta que assim que a expulsou de casa foi acometido por uma tristeza profunda. Assim, ele assume o quanto a filha é importante.

Além da declaração à filha, Zé Esteves mostra o que escondeu durante todos os anos em que Tieta esteve fora. O patriarca revela que guardou todo o dinheiro que a herdeira enviou a ele.

Zé Esteves (Sebastião Vasconcellos) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

A revelação cai como uma bomba para a família toda, afinal, o dinheiro perdeu todo o valor. Com o passar dos anos, a moeda mudou algumas vezes e a quantia já não vale nada.

Zé Esteves fica devastado com a informação sobre seu dinheiro e começa a ter devaneios, morrendo em seguida. No momento de seu falecimento, o ancião surge relembrando os tempos em que era jovem.