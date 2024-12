Importante ator indiano é preso após morte de fã em estreia de filme

Por Rishika Sadam

HYDERABAD, Índia (Reuters) - Um importante ator de cinema do sul da Índia foi preso nesta sexta-feira, uma semana após uma mulher morrer e seu filho ficar gravemente ferido em um esmagamento de fãs provocado pela aparição surpresa do artista em estreia de filme, disse a polícia.

Allu Arjun, proeminente no setor cinematográfico de Telugu -- nos Estados de Andhra Pradesh e Telangana, no sul, onde as estrelas de cinema são reverenciadas por fãs obstinados --, apareceu na estreia do filme em Hyderabad em 4 de dezembro.

Enquanto os fãs faziam fila para encontrá-lo, uma mulher de 39 anos morreu e seu filho de nove anos ficou gravemente ferido. No início desta semana, a polícia prendeu o proprietário do estabelecimento onde ocorreu o incidente e, nesta sexta-feira, prendeu Arjun em sua residência.

Ele foi liberado sob fiança por um tribunal local algumas horas depois e há expectativa de que ele saia da prisão em breve, disse seu advogado.

Arjun, de 41 anos, foi citado na queixa inicial da polícia, que acusou seus seguranças pessoais de tentar dispersar a multidão perto dele, causando a morte da mulher por falta de ar, segundo cópia do documento vista pela Reuters.

O advogado de Arjun negou qualquer irregularidade de sua parte e pediu desculpas publicamente pelo incidente.

Os atores no sul da Índia, que tem um próspero setor cinematográfico independente de Bollywood, são figuras gigantescas, com fã-clubes que geralmente constroem templos para seus ídolos e banham seus pôsteres em leite durante as estreias.

(Reportagem de Rishika Sadam em Hyderabad)