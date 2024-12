Macabro e sufocante, esse thriller recente é impossível de assistir sozinho

Um thriller macabro, com muita ação, temática wicca e uma dose de drama. Essa é uma descrição inicial de Vênus, um filme, sem dúvida, para ver acompanhado.

Produzido ainda durante a pandemia, o longa foi lançado em 2022. Disponível no catálogo do Prime Video, a produção traz conflitos familiares em meio a uma descoberta sobrenatural.

Entenda as tramas de Vênus

O filme começa apresentando ao espectador cenas eufóricas de Lúcia (Ester Expósito), a protagonista da história. Dançarina de boate, ela toma a decisão de abandonar a função, mas para isso pagará um preço alto. Antes de seguir para uma nova vida, ela prepara uma mala com muitos entorpecentes em alta no mercado ilegal.

Além disso, Lúcia entra em um embate com os braços direitos de seu patrão, que lhe dão uma surra. Cheia de ferimentos, ela tem a certeza de que será perseguida a partir daí, e por isso precisa se esconder em um local que não será facilmente encontrada.

Parte do filme 'Vênus' se passa em um edifício macabro Imagem: Divulgação

A agora ex-dançarina vai parar no sombrio Edifício Vênus, um local sufocante, carregado de energia das trevas. Lá mora sua irmã, Rocío (Ángela Cremonte), com quem não tem tanta proximidade, e sua sobrinha, a pequena Alba (Inés Fernández), Não demora muito para que Lúcia junte o medo de ser pega pelos mafiosos com o pavor de estar abrigada em um prédio abarrotado de mistérios.

Enquanto tenta driblar moradoras idosas com ligações sobre-humanas, Lúcia ainda fica a um passo de ser pega pela máfia. São inúmeras sequências recheadas de misticismo e perversidade, inseridas no contexto da chegada de um eclipse lunar, o que deixa o Edifício Vênus ainda mais envolto em forças ocultas.

Filme 'Vênus' tem muitas reviravoltas Imagem: Divulgação

"Vênus" é dirigido pelo espanhol Jaume Balagueró, muito conhecido por outros filmes de terror, como "REC" e "Enquanto Você Dorme". Os produtores também têm experiência com o estilo, sobretudo Álex de la Iglesia.

A grande estrela do longa é Ester Expósito, atriz conhecida pela série "Elite" (Netflix). Ángela Cremonte, Inés Fernández, Magüi Mira, Aten Soria, Federico Aguado, Francisco Boira, Fernando Valdivielso, Alejandra Meco, María José Sarrate também compõem o elenco.