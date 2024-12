Após instabilidade, usuários reclamam que foram banidos do WhatsApp

Usuários no X (antigo Twitter) estão reclamando que suas contas do WhatsApp foram banidas na última quarta-feira (11), após app sofrer instabilidade e ficar indisponível para várias pessoas ao redor do mundo.

O que aconteceu

WhatsApp sofreu instabilidade na última quarta-feira (11), por volta das 15h (horário de Brasília). Além do app, outros apps da Meta, como Instagram e Facebook, ficaram fora do ar ou com dificuldade no acesso.

Por volta das 16h, WhatsApp começou a voltar para a maioria das pessoas. Neste horário, a ferramenta DownDetector (que monitora falhas em diversas plataformas) passou a mostrar queda em notificações de erro no acesso ao aplicativo de mensagens.

No fim de tarde de quarta-feira (11), usuários brasileiros começaram a relatar no X que tinham sido banidos do WhatsApp. Apareceu uma mensagem para eles dizendo: "Esta conta não têm permissão para usar o WhatsApp. Os chats permanecem em seu dispositivo". Junto dela, aparecia um link para "Solicitar uma análise" da decisão.

Eu não sei o que fazer ! Só sei que fui banido do WhatsApp do nada ! Socorro @WhatsApp pic.twitter.com/DjN60kD1nM -- El Guega (@miguelfish) December 11, 2024

Alô @WhatsApp, me dá um help! Fui banido e nem sei por qual motivo. -- Leandro Vusberg (@lvusberg) December 12, 2024

mds eu fui banido do whatsapp ?????????? -- Ink (@Inkomodado) December 11, 2024

Gente meu WhatsApp foi banido do nada ??? E agora -- Bruno (@brunolemme) December 12, 2024

A quem interessar possa eu fui BANIDO do @WhatsApp sem nenhum motivo. Simplesmente assim! Já acionei meus advogados pra eles se prepararem porque se eu passar Natal e réveillon sem acesso, vou querer ser indenizado! -- Paulo Montenegro (@p4ulomontenegro) December 13, 2024

Dentre os usuários brasileiros do X, alguns disseram que a conta voltou ao normal automaticamente após um tempo. Outros disseram que solicitaram a revisão e foi removido o banimento.

Consultado, o WhatsApp não confirmou se houve ou não um problema que baniu contas no dia da instabilidade. No entanto, a plataforma reforçou que a solicitação de revisão pelo app é a única válida, clicando em "Solicitar uma análise". Na página de ajuda do WhatsApp, há mais informações sobre banimento de contas.