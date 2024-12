A declaração polêmica de Xuxa sobre Senna que não está na série da Netflix

Xuxa Meneghel, a eterna Rainha dos Baixinhos, é uma das figuras representadas em 'Senna', minissérie da Netflix. Apesar do destaque na produção, uma importante declaração sua sobre o esportista após o término do romance não foi aproveitada.

O que aconteceu

Ayrton Senna (1960-1994) e Xuxa namoraram entre 1988 e 1990. O relacionamento é retratado no quarto episódio da série produzida pela Netflix.

O que a produção não exibe é que a artista e o piloto continuaram se vendo mesmo após terminarem. Em entrevista a uma TV chilena, Xuxa revela o que aconteceu.

Ficamos 2 anos normais, porque depois nós continuamos nos vendo mesmo separados Xuxa Meneghel

Xuxa e Ayrton Senna Imagem: Patrick SICCOLI/Gamma-Rapho via Getty Images

Após a revelação, Xuxa foi questionada pelo apresentador, que quis saber se eles se viam "como amigos". A apresentadora explicou que era uma relação amorosa.

Não [não se viam como amigos], mas ninguém sabia. E muito menos eu, porque quando eu o encontrava, ele dizia 'nós não somos mais namorados', mas estávamos juntos às vezes Xuxa Meneghel

O término teria ocorrido por não conseguirem lidar com a agenda lotada de ambos. Em seu documentário, disponível no Globoplay, a apresentadora frisou que também havia interferência de Marlene Mattos na relação.