Gabigol e Rafaella ficam em hotel no Japão com diárias de até R$ 180,9 mil

Gabigol, 28, e Rafaella Santos, 28, ex-namorados, estão curtindo dias em Tóquio, no Japão.

O que aconteceu

A irmã de Neymar Jr., 32, e o craque do Flamengo estariam hospedados no mesmo hotel de luxo. O local conta com diárias de R$ 10,1 mil até R$ 41,5 mil aos fins de semana.

A influenciadora e o ex-Santos tiveram um relacionamento conturbado. Eles ficaram em 2015, assumiram um namoro em 2017 e entre idas e vindas, se separaram em setembro do ano passado.

Os rumores de que eles estariam tendo um revival começaram depois que se notou que ambos estão no mesmo lugar. O fotógrafo e filmaker de Gabigol publicou fotos comendo na mesma mesa de restaurante que Diego Magio, amigo íntimo de Rafaella.

O amigo da modelo publicou fotos em um hotel de luxo em Tóquio - o mesmo em que o camisa 99 do Fla foi fotografado poucas horas depois. Trata-se do Bvlgari Hotel Tokyo, da rede de hotéis da grife italiana localizada em Chūō, uma região especial da Metrópole de Tóquio.

O quarto mais básico do estabelecimento, que custa R$ 10,1 mil aos finais de semana, há uma cama de casal em um cômodo de 56 m² com vista para a cidade, com além do café da manhã incluso. Já na suíte de R$ 41,5 mil, existem dois quartos: um com uma cama king size, e outro cômodo duplo, também com café da manhã incluso, transporte do aeroporto até o hotel, e vista para a cidade.

O quarto mais luxuoso do hotel tem 400 m² e conta com elevador privativo, uma coleção de arte, uma sala de jantar, cozinha, academia particular, hidromassagem e closets enormes, além de presentes de boas-vindas da grife. Aquele que quiser se hospedar nesta acomodação, terá de desembolsar R$180,9 mil a noite.

O Bvlgari Hotel Tokyo ainda conta com um bar de coquetéis, academia, piscina indoor e um SPA. Para completar a experiência, há um restaurante italiano e uma casa de sushis.