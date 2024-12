Zé do Caixão tem seus filmes restaurados em 4k; confira onde assistir

José Mojica Marins, o Zé do Caixão, será homenageado em uma mostra de cinema exibida no IMS (Instituto Moreira Salles) Paulista. O mestre do terror terá uma seleção de dez filmes restaurados em 4K, feitos a partir de negativos originais.

'José Mojica Marins Restaurado' traz a trilogia de Zé do Caixão: "À Meia-Noite Levarei sua Alma" (1964); "Esta Noite Encarnarei em teu Cadáver" (1967) e "Encarnação do demônio" (2008) —este último com o dramaturgo Zé Celso no elenco. No IMS Paulista, a trilogia será exibida em sequência, nesta sexta-feira (13).

O restauro

Este é o maior projeto do cinema brasileiro de restauro na avaliação do coordenador técnico e artístico Paulo Sacramento. "Foi feito tudo de uma vez [os dez filmes]. Foi completamente insano, e a gente praticamente paralisou um laboratório por quase dois anos, fazendo esse trabalho. E a gente tinha, realmente, que fazer, porque havia filmes que estavam em perigo de se perder", conta.

Os negativos e as cópias dos filmes que estavam armazenados na Cinemateca Brasileira apresentavam um estado preocupante. Sacramento fará uma palestra sobre todo processo de restauro na próxima quarta-feira (18), às 19h, com entrada gratuita. Na ocasião, ele vai comparar as versões original e restaurada da filmografia de José Mujica Marins que não é exclusiva do gênero terror, mas inclui até faroeste.

Zé do Caixão morreu em fevereiro de 2020, aos 83 anos. A última aparição do personagem, ainda interpretado por Mojica, aconteceu em 2018 no filme "A Praga do Cinema Brasileiro".

Renomado internacionalmente

Mojica é cultuado no exterior e um dos maiores exemplos disso é a ação da Arrow Films. A distribuidora do Reino Unido lançou os dez títulos restaurados num box no formato blu-ray para a Europa e Estados Unidos.

Lançamento absurdo lá fora! Venderam 10 mil cópias de box com 10 filmes cada. Isso significa que, em pouco mais de seis meses, foram vendidas mais de 100 mil cópias de longas do Mojica. Aqui no Brasil, temos dificuldade de lançar em blue-ray ou DVD. Mas, agora, estamos coroando ao exibir os filmes de volta à tela grande.

México Macabro

A mostra José Mojica Marins Restaurado acontece no IMS Poços, em Minas Gerais, até março de 2025, e no IMS Paulista, em São Paulo, até 20 de dezembro. Veja a programação completa aqui.

A seleção reúne também quatro filmes clássicos de terror produzidos no México no mesmo período em que Mojica criava suas obras mais marcantes. O programa "México Macabro: 1958-1961" será exibido em São Paulo, de 6 a 21 de dezembro, e em Poços de Caldas, de 7 de dezembro a março de 2025.

Filmes da Mostra

"À Meia-Noite Levarei sua Alma"

"Esta Noite Encarnarei no teu Cadáver"

"O Estranho Mundo de Zé do Caixão"

"O Despertar da Besta" (filme liberado apenas em 1986, após ser proibido pela censura)

"Finis Hominis - O Fim do Homem"

"Quando os Deuses Adormecem" (raríssimo filme do diretor, resgatado pelo projeto de restauro)

"A Estranha Hospedaria dos Prazeres"

"Inferno Carnal"

"Delírios de um Anormal"

"Encarnação do Demônio"

"José Mojica Marins Restaurado"

Onde: IMS Paulista

Quando: dezembro de 2024



Onde: IMS Poços

Quando: dez. a mar. de 2025



Mais informações aqui.