Eliminada, Flor diz estar arrependida de voto em última roça: 'Burra, sim'

Eliminada nesta quinta-feira (12) de A Fazenda 16 (Record), Flor Fernandez lamentou suas decisões na reta final do jogo.

O que aconteceu

Após deixar o reality, Flor foi entrevistada por Lucas Selfie na Cabine de Descompressão com lágrimas nos olhos.

A apresentadora disse que escolheu votar com o "grupão" na última roça para preservar sua índole. "É aquela coisa da índole. Lutei para ser assim, só que paguei o preço. Chorei muito. Pelas minhas contas, eu iria de qualquer jeito", disse.

A ex-peoa acreditava que iria para a roça independente de com quem votasse. "Eu iria de qualquer jeito, mas preferi ir com honra".

Luana, que também foi eliminada e deu a entrevista ao lado de Flor, disse que a rival foi culpada por ambas as eliminações. "Não era para eu estar aqui, eu sei disso. Não querendo me achar, mas as estratégias estavam dando certo, até que Flor infelizmente quis voltar para o outro grupo", disse.

Flor disse concordar que foi "burra", mas negou ser "falsa e traíra".

Questionada por Selfie se estava arrependida de sua escolha de voto, ela respondeu que "sim". "É óbvio né, queria estar lá dentro", afirmou.

