Ex-noivo de Paris Hilton é preso por suposta tentativa de roubo a carro

Chris Zylka, 39, o ex-noivo de Paris Hilton, 43, foi preso após uma suposta tentativa de roubo a carro, que terminou em um embate sangrento com os policiais da cidade de Warren, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Segundo informações da emissora WKBN, televisão local de Warren, no dia 4 de dezembro, às 16h45, a polícia recebeu uma denúncia sobre um comportamento estranho de Chris Zylka. O artista estaria com calças de pijama, sem camisa ou sapatos, armado e tentando entrar em um veículo no subúrbio de Cleveland.

Assim que as autoridades chegaram no local, encontraram o rapaz pulando por cima dos carros no meio de um cruzamento. Zylka ainda teria tentado entrar no carro de uma mulher pela janela do veículo.

De acordo com o relatório policial, o ator parecia estar sob a influência de drogas. Ao ser abordado pelos oficiais, Chris apontou um celular a direção deles e começou a espumar pela boca.

Ao ser rendido pelos policiais, Chris Zylka teria tentado resistir, o que resultou em um embate violento. Como consequência disso, o ator teria se machucado e só teria colaborado após ser contido com uma arma de choque.

Na acusação contra o ator consta a tentativa de roubo a um carro, conduta desordeira, resistência à prisão e ameaça agravada. Mesmo sendo levado para a delegacia, Zylka foi liberado, de acordo com informações do TMZ.

Paris Hilton e Chris Zylka ficaram noivos no final de 2017. Cerca de 10 meses depois, o relacionamento dos dois chegou ao fim.