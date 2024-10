Selton Mello detona anúncio de 'Lisbela e o Prisioneiro 2': 'Desrespeitoso'

Selton Mello, 51, reagiu ao anúncio de que "Lisbela e o Prisioneiro" terá uma continuação em 2025.

O que aconteceu

Mello disse que foi pego de surpresa e que se sentiu desrespeitado porque a possível continuação foi anunciada sem que o elenco original soubesse da existência desse projeto. "Fui pego de surpresa com o anúncio incorreto da continuação de um filme que amo e que o público guarda no coração. Anunciaram de uma forma um tanto atabalhoada e porque não dizer, desrespeitosa com as pessoas que fizeram o trabalho e com o público, que ama profundamente nosso filme".

Ator afirmou que não é possível anunciar "algo dessa grandeza sem consultar o elenco e a equipe do filme original". Ele citou o diretor do filme, Guel Arraes, a roteirista, Paula Lavigne, a produtora, Virgínia Cavendish, a atriz, produtora e protagonista Débora Falabella. "Não fomos procurados pela Imagem Filmes para tal continuação e estamos perplexos com tamanha deselegância".

Ele destacou que a produtora criou um "ruído desnecessário". "Se a ideia era nos procurar depois começaram muito mal, criando um ruído desnecessário e desagradável. Este projeto não existe e se um dia resolvermos fazer uma parte dois será com o grupo original, feito da nossa maneira, com as pessoas e profissionais escolhidos por nós".

Selton ressaltou que está "em um momento bastante atarefado" e que seu foco, no momento, são outros projetos. "O foco é 'Ainda estou Aqui', 'Enterre seus Mortos' começando sua jornada e 'O Auto da Compadecida 2', filme embalado e engendrado com muito amor, trabalho e zelo, do princípio ao fim".

Entenda

A Imagem Filmes anunciou a sequência de "Lisbela e o Prisioneiro" na quinta-feira (17) durante a Expocine 2024. Após o anúncio, Selton Mello reagiu com surpresa nos comentários de uma página de cultura pop no Instagram.

O primeiro "Lisbela e o Prisioneiro" foi produzido em 2003 e arrecadou quase R$ 20 milhões. Roteirizado por Guel Arraes, Pedro Cardoso e Jorge Furtado, o longa era uma adaptação do livro homônimo de Osman Lins.

Débora Falabella, 45, e Selton Mello foram os protagonistas da comédia romântica ambientada no Nordeste. A atriz deu vida a Lisbela, uma jovem que enfrenta a família e o noivo arranjado em nome de sua paixão pelo malandro Leléu (Selton).