Tatá Werneck alfineta Carol Barcellos ao comentar namoro com Courrege

Tatá Werneck alfinetou Carol Barcellos ao comentar o namoro da repórter com Marcelo Courrege. O casal assumiu namoro no Carnaval 2024, mas antes dos dois namorarem, Carol era madrinha de casamento de Courrege com a também jornalista Renata Heilborn, de quem ela era amiga.

O que aconteceu

Werneck tocou no assunto em seu programa Lady Night, no Multishow. No episódio que foi ao ar na sexta-feira (18), a apresentadora recebeu Samuel de Assis no palco e questionou ao ator se ele já "furou o olho de um amigo", ou seja, se já havia ficado com a mulher de algum amigo.

Samuel foi instado a responder a pergunta no quadro "Hector Bolígrafo". Inicialmente, o ator respondeu que "não", mas Hector disse que ele "mentiu". Em seguida, o artista admitiu que "talvez" já tenha "furado o olho de um amigo". "Às vezes sem querer", justificou Assis.

Nesse momento, Tatá citou Barcellos. "Às vezes sem querer... Carol Barcellos pegou o marido da madrinha de casamento", disse a apresentadora, trocando as bolas. Na verdade, Carol era madrinha de casamento de uma amiga e hoje namora o noivo daquele enlace - o que gerou muita polêmica.

Em seguida, Werneck afirmou: "Vai dar uma merda ter falado isso".

Na atual temporada do talk show, Tatá também lembrou a treta com Gkay, em 2022. A humorista disse que recebeu unfollow da influenciadora no Instagram e disse se sentir "segura" por isso.

Barcellos e Courrege assumiram namoro

O namoro causou polêmica porque Carol foi madrinha de casamento de Courrege com Renata Heilborn. Os dois foram casados por dez anos e se separaram no ano passado.

Após o casal assumir a relação, Renata Heilborn deu sua versão da história. A jornalista disse que o casamento estava em crise e que havia pedido a separação, mas afirmou que, na época, o ex-marido já estava se encontrando com Carol Barcellos.

Carol Barcellos negou essa versão dos fatos. Em declaração enviada a Leo Dias, ela afirmou: "A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste".