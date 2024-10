Rudá surra Mavi em 'Mania de Você' e web reage: 'Parece filme de suspense'

Rudá (Nicolas Prattes) e Mavi (Chay Suede) tiveram embate no capítulo deste sábado (19).

O que aconteceu

Rudá encurralou Mavi na sauna do dono do resort Albacoa para um acerto de conta dez anos depois do último encontro entre os dois. O personagem de Nicolas Prattes quis confrontar o porquê de Luma (Agatha Moreira) aceitar acordo com ele e reiterou que não quer acordos.

No meio da tensão, Rudá pressiona Mavi contra a parede e dá um soco na barriga do rival. Um tapa na cara também fez parte do acerto de contas.

Rudá deu um tapa na cara do Mavi e disse que ele terá que respeitá-lo.#ManiaDeVocê pic.twitter.com/AXvdEzft1h -- Daniel Martins (@OComunicativ0) October 20, 2024

Finalmente o Rudá botou um cropped e reagiu mds#ManiaDeVocê -- ?? Be Oliveira (@spaceberrypng) October 20, 2024

O Rudá falando que o Mavi tá velho, feio e acabado KKKKKKKK#ManiaDeVocê pic.twitter.com/cafUgt2Gyb -- Júlio César (@gomzsquita) October 20, 2024

Mavi- você tá igualzinho.

Rudá- não posso falar o mesmo de você, tá destruído, tá acabado, tá velho.. #ManiaDeVocê pic.twitter.com/Q2bQA7c0NX -- . (@Solcomenta_) October 20, 2024

